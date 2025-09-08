08.09.2025 | 13:52

Лятото си тръгва в петък, идва дъжд

До четвъртък времето ще е чудесно, става за плаж и планина

Чудесното лятно слънчево време ще ни радва до петък, когато вятър и дъжд ще ни развалят септемврийското настроение. Засега обаче градусите остават приятни за разходки и море.

Във вторник и сряда ни очаква предимно слънчево време. Облаци ще се появяват основно над Централна България, но без сериозни валежи. Вятърът ще отслабне, а в много райони на запад дори ще утихне напълно.

Към вечерните часове той постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще тръгнат нагоре и следобед термометрите в по-голямата част от страната отново ще показват над 30 градуса, съобщава meteobalkans.com.

В четвъртък времето в страната ще остане предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Съществени валежи не се очакват, макар че в следобедните часове е възможно да се образуват купести облаци и да има краткотрайни превалявания, основно над планинските райони.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от югоизток, стихващ през нощта. По Черноморието и в източната част на България през деня ще духа до умерен бриз. Температурите ще се задържат стабилни – между 28° и 33°.

В петък обстановката ще се промени. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, като на места ще бъде умерен. В Западна България облаците ще се сгъстяват, особено следобед, когато ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни превалявания, възможни са и гръмотевици, а температурите там ще се понижат до 22°-27°.

В източната половина от страната сутрините ще започват със слънце, но следобед ще преобладава облачно време, като дъжд ще пада на ограничени места и ще бъде слаб. Максималните стойности ще достигат около 30°.

През почивните дни захлаждането ще се усети и в източните райони. Максималните температури ще се движат между 24° и 29°. Вятърът ще остане умерен, особено по Черноморието.

Облачността ще бъде променлива – в събота се очакват краткотрайни превалявания в западната част на страната, а в неделя вероятността за дъжд ще намалее.