01.12.2025 | 15:21

„Магазин за хората“, ама друг път: Отварят „Щанд за хората“ в 70 населени места

Марката на Делян Пеевски ще се помещава само във веригата на КООП. Предлага 45 артикула

След като пеевският „Магазин за хората“ се сви до „щанд за хората“ заради оплакванията на държавата от… административни тежести, днес бяха обявени първите локации, където на рафтове ще се излагат стоки с до 10% надценка. Става въпрос за 70 малки населени места и един „магазин на колела“. Народните щандове ще приюти единствено веригата на Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз (КООП), въпреки многократно отправените към големите търговци покани да заделят площ във веригите си.

С близо половин година забавяне, първите щандове и един магазин на колела, ще зарадват с евтини стоки от първа необходимост жителите на Пловдив област от този декември.

„Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители – олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост“, съобщиха днес от държавното дружество на пуснатия си преди седмица и до днес празен сайт.

„Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“.

Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си – без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство“ – гласи още авторекламата.

Ето и къде ще са „щандовете за хората“:

гр. Кричим, гр. Куклен, гр. Лъки, гр. Раковски, гр. Хисаря, гр. Калофер, гр. Клисура, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр. Садово, гр. Сопот, гр. Стамболийски, гр. Съединение, с. Чалъкови, с. Ахматово, с. Бачково, с. Белозем, с. Богдан, с. Богданица, с. Ведраре, с. Войводиново, с. Голям Чардак, с. Горна Махала, с. Долнослав, с. Драгомир, с. Дуванлии, с. Иганово, с. Искра, с. Калековец, с. Каравелово, с. Кочево, с. Кръстевич, с. Кърнаре, с. Михилци, с. Моминско, с. Новаково, с. Поповица, с. Правище, с. Розино, с. Селци, с. Слатина, с. Столетово, с. Тополово, с. Триводици, с. Трилистник, с. Христо Даново, с. Червен, с. Чешнегирово, с. Ясно поле.

Мобилният магазин пък ще обслужва с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен.

Създаденото по искане на Делян Пеевски дружество с 10 милиона лева капитал, обещава експанзия на 500 локации в страната. „Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти — както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от „Магазин за хората“ ЕАД“ – пишат днес оттам.