21.09.2026 | 18:41
Майка на две деца е задържана с цяла „сергия“ наркотици пред детска градина (снимки)
29-годишната софиянка признала, че от около 1 месец се занимава с дилърство

Служители на СДВР и Шесто районно управление задържаха 29-годишна жена за разпространение на наркотици в непосредствена близост до детска градина в столицата. Акцията е проведена след получена оперативна информация за незаконната дейност в квартал „Хиподрума”.

Зам.-началникът на Шесто РУ-СДВР Асен Ушатов съобщи, че след подадения сигнал районът бил поставен под активно наблюдение. Около 12:15 ч. полицейски екипи спрели за проверка лек автомобил, управляван от заподозряната. При последвалия обиск в превозното средство са намерени множество полиетиленови пликчета, съдържащи разнообразен асортимент от забранени вещества.

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„Открити са марихуана, екстази, амфетамин на прах и на бучки, кокаин и кристали. На въпрос какво съдържат пликчетата, жената сама е изброила видовете наркотици”, обясни Ушатов.

При първоначалния разговор с органите на реда, 29-годишната жена признала, че се занимава с разпространение на дрога от около месец. Тя е позната на полицията – криминално проявена е за кражби. По непотвърдена информация е майка на две деца. Предстои да бъде изяснено дали е шофирала под въздействието на наркотични вещества, както и да се установи произходът на намерената дрога.

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Ушатов подчерта, че случаят е особено сериозен заради мястото на извършване на престъплението. „Изключително притеснително е, че разпространението се е случвало точно пред детска градина. Клиентите ѝ са били хора от всякакви възрасти – млади, стари, момчета и момичета”, допълни той.

Жената е задържана за 24 часа. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Софийската градска прокуратура за повдигане на обвинение. Разследването продължава, за да се установи дали арестуваната има съучастници.

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