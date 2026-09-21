21.09.2026 | 13:47

Адвокати искат разследване как експертизата по „Петрохан“ изтече в медиите

Капанът около Мадам В. се затяга

Освен отвод на експерта Росен Йорданов, който миналата седмица беше основното действащо лице по време на брифинга на прокуратурата по случая „Петрохан“, адвокати настояват и за разследване как цялата експертиза се озова в някои медии.

„Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза“, това обясни в интервю за БНР адвокат Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев. „Целият спор за „Петрохан“ и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата“, каза Лулчева.

Тя посочи, че все още няма отговор от прокуратурата нито на искането за отвод на вещите лица, нито за това кой и на какво основание е разпоредил брифинга, нито как е изтекла експертизата.

„Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило“, допълни адвокатката.

Колкото до пресконференцията от миналата седмица, Лулчева обърна внимание, че вещите лица не може да са основни действащи лица. „Ние сме поискали отговори – кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието“, посочи още Лулчева.

„Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не е безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава.

Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол“, каза тя. И припомни, че България е осъждана в Страсбург заради изявления на Цветан Цветанов като вътрешен министър „кой е виновен и кой не е“. „Не може изявленията да се позовават на свободата на словото“, коментира още адвокатът.

Припомняме, че експертизата бе публикувана в издържания от ДПС и Делян Пеевски сайт „Епицентър“ на Валерия Велева, повече известна като Мадам В. – прякор, даден й от бившия почетен пердседател на ДПС Ахмед Доган. Велева бе принудена да напусне Инициативния комитет на кандидат-президента ИЛияна Йотова.