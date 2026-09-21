Адвокати искат разследване как експертизата по „Петрохан“ изтече в медиите

Освен отвод на експерта Росен Йорданов, който миналата седмица беше основното действащо лице по време на брифинга на прокуратурата по случая „Петрохан“, адвокати настояват и за разследване как цялата експертиза се озова в някои медии.
„Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза“, това обясни в интервю за БНР адвокат Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев. „Целият спор за „Петрохан“ и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата“, каза Лулчева.
Тя посочи, че все още няма отговор от прокуратурата нито на искането за отвод на вещите лица, нито за това кой и на какво основание е разпоредил брифинга, нито как е изтекла експертизата.
„Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило“, допълни адвокатката.
Колкото до пресконференцията от миналата седмица, Лулчева обърна внимание, че вещите лица не може да са основни действащи лица. „Ние сме поискали отговори – кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието“, посочи още Лулчева.
„Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не е безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава.
Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол“, каза тя. И припомни, че България е осъждана в Страсбург заради изявления на Цветан Цветанов като вътрешен министър „кой е виновен и кой не е“. „Не може изявленията да се позовават на свободата на словото“, коментира още адвокатът.
Припомняме, че експертизата бе публикувана в издържания от ДПС и Делян Пеевски сайт „Епицентър“ на Валерия Велева, повече известна като Мадам В. – прякор, даден й от бившия почетен пердседател на ДПС Ахмед Доган. Велева бе принудена да напусне Инициативния комитет на кандидат-президента ИЛияна Йотова.
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