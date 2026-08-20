Мащабна корупция и призив за избори задълбочават проблемите на Зеленски

Опитът на Володимир Зеленски да обърне страницата след поредицата от вътрешни неуспехи се обърна срещу него – украинският президент загуби доверен високопоставен помощник след акция на агенциите за борба с корупцията на страната и след призив за избори въпреки продължаващата война.

На 19 август антикорупционните органи претърсиха дома на заместник-началника на президентския кабинет Ирина Мудра, както и помещения, свързани с опозиционен депутат и банков ръководител, като част от специална операция, разследваща предполагаема престъпна организация. Ден по-рано Михайло Федоров – популярният бивш министър на отбраната, когото Зеленски уволни миналия месец, предизвиквайки масови национални протести, заяви потенциални амбиции за политическа кариера с късно вечерно видео, призоваващо за избори само часове преди депутатите в Киев да гласуват предложения му наследник.

Двойният удар дойде, докато украинският лидер се опитва да разсее вътрешното недоволство и да утвърди властта си в хода на подготовката на Киев за поредна зима на руски удари с намаляващи доставки на критични ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Поредното разследване на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) съвместно със Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП), наречено „Операция Форест Гъмп“, твърди, че групата от настоящи и бивши депутати и висши служители в кабинета на Зеленски е изпрала около 150 милиона украински гривни, еквивалентни на приблизително 3 милиона долара чрез държавната банка Sense. Целта е била да финансира гаранцията за бившия министър на енергетиката Герман Галушченко – ключова фигура в корупционния скандал „Мидас“ от миналата година за 100 милиона долара.

Мудра твърди, че е невинна и в заявление във „Фейсбук“ посочва: „Ще защитя името си по законен начин – спокойно и последователно.“ На практика НАБУ не посочва директно Мудра като замесена в скандала в публикувани записи, на които се чува жена, идентифицирана във видеото само като заместник-началник на президентския кабинет, да казва: „Борбата с корупцията е грешен подход… Корупцията трябва да бъде систематизирана и контролирана.“

Зеленски уволни незабавно Мудра – популярна адвокатка, която се включи в администрацията му през март 2024 г., след като преди това е била заместник-министър на правосъдието. Тя е поредният служител от вътрешния кръг на украинския президент, замесен в разследване за корупция. Влиятелният му началник на кабинета Андрей Йермак подаде оставка през ноември 2025-а и по-късно беше обвинен в пране на пари.

Миналата година Зеленски се опита да ограничи дейността на двете антикорупционни агенции – НАБУ и САП, но се отказа от плана си след национални протести и под натиск от основните съюзници и донори на Украйна. Сега, година по-късно, президентът е изправен пред нова вълна от протести, след като уволни Федоров, който е признат за един от архитектите на успешната война с дронове в Украйна.

„Имаме системна криза на управлението“, каза бившият министър на отбраната във видео обръщение в YouTube в късните вечерни часове на 18 август. „Трябва да отговорим на фундаментален въпрос: Как трябва да функционира една държава, ако войната продължава години?“

35-годишният Федоров е любимец на хиляди млади украинци и обръщението му е интерпретирано широко като предизвикателство към действащия украински лидар. Дали ще набере инерция и ще вдъхнови други съперници да се включат в битката, тепърва ще става ясно.

В неотдавнашно проучване, проведено от Киевския международен институт по социология през юли, Фьодоров се класира на второ място по обществено доверие, докато Зеленски е четвърти. Фьодоров беше принуден да напусне поста министър на отбраната при разместване, което украинският лидер започна миналия месец. Вместо да си тръгне тихо, Фьодоров проведе пресконференция, на която разкри конфликта си с тогавашния военен главнокомандващ Александър Сирски.

Под натиска на тълпата Зеленски уволни получилия съветско образование Сирски, но не успя да възстанови Фьодоров на поста – основно искане на протестиращите. Вместо това президентът предложи той да стане вицепремиер, предложение, което Фьодоров отказа.

Борбата за власт разкри сблъсък между поколенията във военните по стратегията и перспективите на Украйна във войната. Фьодоров обвини Сирски, че възпрепятства отбранителните му реформи. Той е активен и в медиите след уволнението си, критикувайки ръководството на Зеленски и предлагайки дълбоки промени във войската.

Призивът му за избори обаче е малко вероятно да получи незабавна подкрепа, защото украинската конституция ги забранява по време на военно положение. Досега този принцип никога не е бил поставян сериозно под въпрос от началото на войната с Русия, която вече е в петата си година.

Намесата на Фьодоров обаче създава ново главоболие за Зеленски и за новия министър на отбраната Евгений Хмара, който за разлика от предшественика си не е политическа фигура. Боен офицер и бивш изпълняващ длъжността началник на украинската служба за сигурност, той получи 312 гласа в своя полза – повече от необходимите 226, на проведения на 19 август парламентарен вот за утвърждаването му на поста.

„Ще направим всичко, за да унищожим военния потенциал на Русия и да я принудим към мир“, каза Хмара пред парламента преди гласуването. „Руската отбранителна промишленост, военната логистика, горивната инфраструктура, икономическата база на врага са нашите цели.“