11.02.2026 | 22:15

Мъжете от хижа „Петрохан“ гладували няколко дни преди смъртта си, за да се пречистят

Аутопсиите на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев показват, че стомасите им са били празни

Тримата мъже, загинали на хижа „Петрохан“, не са приемали храна няколко дни, пили са само вода или чай, вероятно за да се пречистят, показват аутопсиите на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Информацията потвърди и адвокат Людмил Рангелов по бТВ. Стомасите на тримата са били празни. Това предполага, че в последните дни преди смъртта си те вероятно са приемали само течности, каза той.

Адвокатът уточни, че разполага с надежден източник от разследването за тази информация, но на този етап не може да го разкрие.

По думите му до момента не са открити факти, които да сочат към намеса на други хора.

На 1 февруари в 13.50 ч. към хижа Петрохан са пътували два джипа, собственост на сдружението, ползващо имота. И те са намерени при огледа, съобщиха вчера от МВР по повод думите на Милена Малинова, приятелка на Ивайло Иванов, която разказа на 9 февруари: „Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“.

По пътя, който обслужва и друга част от територията, е възможно да са преминали и други превозни средства, но те не са се отклонили към хижата, заявиха още от МВР.