Мицкоски към България: Предайте ни бащата на Ива Михайлова, чака го 12,5 години затвор

Казусът около 23-годишната Ива Михайлова придоби ново измерение, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски поиска България да предаде баща ѝ Симеон Михайлов. Той е обявен за международно издирване от властите в Скопие за изтърпяване на влязла в сила присъда от 12 години и шест месеца затвор.
Реакцията на македонския премиер идва непосредствено след публичните появи на Михайлов в София, където той участва в протест в подкрепа на дъщеря си и говори пред български медии.
„Имаме заповед за арест и очакваме нашите партньори да действат в съответствие с партньорството, защото сме партньори с източния ни съсед в друг съюз, наречен НАТО“, заяви Мицкоски. По думите му лицата, които са издирвани и имат присъди, трябва да бъдат предадени, за да се изправят пред правосъдието и да изтърпят наложените им наказания. Изявлението беше направено, след като македонските медии обърнаха внимание, че Симеон Михайлов се намира в България и се появява публично.
Името на Симеон Михайлов фигурира в официалния списък с международно издирвани лица на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. Според публикуваната там информация заповедта е издадена от Основния съд в Кочани, а присъдата е за 12 години и шест месеца лишаване от свобода. Посочени са престъпления по членове 394, 386 и 123 от македонския Наказателен кодекс. Македонски медии свързват присъдата с делото „Детонатор“ и твърдят, че сред деянията има опит за убийство, насилие и участие в престъпно сдружение.
Появата на Симеон Михайлов в София предизвика особено внимание, защото ден по-рано той беше сред протестиращите пред посолството на Република Северна Македония. Там говори за процеса срещу дъщеря си и заяви, че тя е несправедливо обвинена за тежката катастрофа, при която самата тя получава сериозни травми. Именно телевизионните кадри и публичното му участие дадоха повод на Мицкоски директно да постави въпроса за неговото предаване.
Българското посолство в Скопие вече заяви, че до него не е постъпвала официална информация от властите на Северна Македония, че Симеон Михайлов е осъден или международно издирван. От дипломатическата ни мисия подчертаха и друго – съдебният казус на бащата е отделен от този на 23-годишната Ива и не следва да се смесват двете производства.
Междувременно делото срещу Ива Михайлова остава във фокуса на българските институции. Младата жена има българско и македонско гражданство и е подсъдима във връзка с тежко пътнотранспортно произшествие от октомври 2025 г., при което има загинал човек, а самата тя е получила сериозни травми на гръбначния стълб. След инцидента документите ѝ са отнети и тя не може да напуска Северна Македония.
Основният спор в момента не е само около наказателния процес, а около възможността Ива да получи лечение извън страната. Представени са медицински становища, според които необходимата терапия за травмите ѝ не се извършва в Северна Македония и може да бъде приложена в България, Турция или Израел. Въпреки това Основният съд в Кочани отказа тя да напусне страната, а на 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението.
На 31 август пред съда в Кочани се събраха граждани в подкрепа на младата жена, а в София паралелно се проведе демонстрация пред посолството на Северна Македония. В съдебната зала присъстваха и български народни представители. Процесът продължава, като следващото заседание е насрочено за 28 септември и се очаква тогава да бъдат изслушани вещи лица.
Случаят предизвика реакция на най-високо държавно ниво у нас. Президентът Илияна Йотова обяви, че в средата на септември ще постави съдбата на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя вече е изпратила и писмо до президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова с настояване да бъде намерено решение, което да позволи лечението на младата жена.
Премиерът Румен Радев от своя страна съобщи, че българското Министерство на външните работи е подготвило протестна нота по случая. Той подчерта, че България няма право да се намесва в съдебен процес в друга държава, но определи отношението към Ива и невъзможността ѝ да получи необходимата медицинска помощ като несъвместими с елементарните хуманни принципи.
Сега към дипломатическия спор за лечението на Ива се добавя и отделният казус с международно издирвания ѝ баща. Мицкоски настоява София да действа по заповедта за Симеон Михайлов, докато българската страна до момента подчертава, че двете производства са юридически отделни. Така в рамките само на няколко дни случаят прерасна от спор за правото на лечение на една 23-годишна жена в нов чувствителен въпрос между София и Скопие.
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