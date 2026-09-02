02.09.2026 | 20:49

Мицкоски към България: Предайте ни бащата на Ива Михайлова, чака го 12,5 години затвор

Премиерът на Северна Македония се позова на международната заповед за Симеон Михайлов, след като той се появи публично на протест и в български медии

Казусът около 23-годишната Ива Михайлова придоби ново измерение, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски поиска България да предаде баща ѝ Симеон Михайлов. Той е обявен за международно издирване от властите в Скопие за изтърпяване на влязла в сила присъда от 12 години и шест месеца затвор.

Реакцията на македонския премиер идва непосредствено след публичните появи на Михайлов в София, където той участва в протест в подкрепа на дъщеря си и говори пред български медии.

„Имаме заповед за арест и очакваме нашите партньори да действат в съответствие с партньорството, защото сме партньори с източния ни съсед в друг съюз, наречен НАТО“, заяви Мицкоски. По думите му лицата, които са издирвани и имат присъди, трябва да бъдат предадени, за да се изправят пред правосъдието и да изтърпят наложените им наказания. Изявлението беше направено, след като македонските медии обърнаха внимание, че Симеон Михайлов се намира в България и се появява публично.

Името на Симеон Михайлов фигурира в официалния списък с международно издирвани лица на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. Според публикуваната там информация заповедта е издадена от Основния съд в Кочани, а присъдата е за 12 години и шест месеца лишаване от свобода. Посочени са престъпления по членове 394, 386 и 123 от македонския Наказателен кодекс. Македонски медии свързват присъдата с делото „Детонатор“ и твърдят, че сред деянията има опит за убийство, насилие и участие в престъпно сдружение.

Появата на Симеон Михайлов в София предизвика особено внимание, защото ден по-рано той беше сред протестиращите пред посолството на Република Северна Македония. Там говори за процеса срещу дъщеря си и заяви, че тя е несправедливо обвинена за тежката катастрофа, при която самата тя получава сериозни травми. Именно телевизионните кадри и публичното му участие дадоха повод на Мицкоски директно да постави въпроса за неговото предаване.

Българското посолство в Скопие вече заяви, че до него не е постъпвала официална информация от властите на Северна Македония, че Симеон Михайлов е осъден или международно издирван. От дипломатическата ни мисия подчертаха и друго – съдебният казус на бащата е отделен от този на 23-годишната Ива и не следва да се смесват двете производства.

Междувременно делото срещу Ива Михайлова остава във фокуса на българските институции. Младата жена има българско и македонско гражданство и е подсъдима във връзка с тежко пътнотранспортно произшествие от октомври 2025 г., при което има загинал човек, а самата тя е получила сериозни травми на гръбначния стълб. След инцидента документите ѝ са отнети и тя не може да напуска Северна Македония.

Основният спор в момента не е само около наказателния процес, а около възможността Ива да получи лечение извън страната. Представени са медицински становища, според които необходимата терапия за травмите ѝ не се извършва в Северна Македония и може да бъде приложена в България, Турция или Израел. Въпреки това Основният съд в Кочани отказа тя да напусне страната, а на 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението.

На 31 август пред съда в Кочани се събраха граждани в подкрепа на младата жена, а в София паралелно се проведе демонстрация пред посолството на Северна Македония. В съдебната зала присъстваха и български народни представители. Процесът продължава, като следващото заседание е насрочено за 28 септември и се очаква тогава да бъдат изслушани вещи лица.

Случаят предизвика реакция на най-високо държавно ниво у нас. Президентът Илияна Йотова обяви, че в средата на септември ще постави съдбата на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя вече е изпратила и писмо до президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова с настояване да бъде намерено решение, което да позволи лечението на младата жена.

Премиерът Румен Радев от своя страна съобщи, че българското Министерство на външните работи е подготвило протестна нота по случая. Той подчерта, че България няма право да се намесва в съдебен процес в друга държава, но определи отношението към Ива и невъзможността ѝ да получи необходимата медицинска помощ като несъвместими с елементарните хуманни принципи.

Сега към дипломатическия спор за лечението на Ива се добавя и отделният казус с международно издирвания ѝ баща. Мицкоски настоява София да действа по заповедта за Симеон Михайлов, докато българската страна до момента подчертава, че двете производства са юридически отделни. Така в рамките само на няколко дни случаят прерасна от спор за правото на лечение на една 23-годишна жена в нов чувствителен въпрос между София и Скопие.