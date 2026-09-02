02.09.2026 | 20:39

Правителството сваля цените на елетроуредите

Очаква се аналогичните организации - свързани с пикантни имена, също да намалят тарифата си

Правителството одобри драстично намаление на държавните продуктови такси за отпадъците от електрическо и електронно оборудване в опит да принуди останалите оползотворяващите организации също да намалят техните такси.

Продуктовите такси се заплащат към държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от производители, вносители и търговци на черна и бяла техника, които не изпълняват изискванията за събиране и рециклиране на отпадъците от електро оборудване – например, не членуват в организация по оползотворяване, нито пък изпълняват индивидуално задълженията си за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, уточниха от МОСВ.

За някои от уредите продуктовите такси падат над четири пъти. Например за черна техника продуктовата такса пада от 1.71 евро за кг на 0.40 евро за кг. За тежките електроуреди таксата се намалява от 0.79 евро за кг на 0.24 евро за кг.

В България има четири организации с лиценз за утилизация на електронен скрап – „Елтехресурс“, „Екобултех“, „Грийнтех България“ и „Трансинс технорециклираща компания“. Всеки производител и търговец избира към коя от тях да се включи и на нея да заплаща екотакса. Идеята е със събраните средства да се организира събирането и рециклирането на излязлата от употреба техника, за да се предотврати замърсяване на околната среда. На практика тези такси се плащат от потребителите, като са калкулирани в крайната цена на уредите. Извън държавната фирма, останалите четири са свързани с публично пикантно известни герои.

От МОСВ очакват драстичното намаление на продуктовите такси към държавното предприятие индиректно да повлияе на таксите четирите оползотворяващи организации у нас. През юли миналата година те едновременно и драстично увеличиха тарифата за своите членове – с до 700%, което доведе до оскъпяване на черната и бялата техника средно със 100 лева на уред. Тогава АИКБ призова Комисията за защита на конкуренцията да започне разследване за картелно споразумение, но вместо това антимонополната комисия обяви, че започва секторен анализ. Резултат от него няма и до днес.