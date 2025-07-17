Младият писател Иво Христов почина на рождения си ден

Навръх рождения си ден почина младият писател Иво Христов, който от години се бореше с рядко заболяване, съобщават близките му.

„Вместо да отпразнуваме 24 години живот, се прощаваме с него. Болката е неописуема. Трудно е да повярваме, че го няма. Сърцата ни са натежали, а думите – безсилни“, пишат близките му.

Иво Христов страдаше от неврофиброматоза тип 2 – рядко заболяване, което образува тумори в главния и гръбначния мозък. Въпреки че са доброкачествени, животът му често е в опасност. Той претърпява редица операции, като до последно се лекува в чужбина.

„Ивчо беше светлината в живота ни. Повече от син и брат – той беше душа с необикновена сила, доброта и дълбока човечност. До последно се бореше с достойнство и мисъл за другите. Остави след себе си обич, вдъхновение и една тиха доброта, която ще живее вечно – в думите му, в делата му, в онова, което е дал на всеки от нас“, споделят още те.

Младият мъж има издадени осем книги, с приходите от които финансираше лечението си. Сред писаните от него творби са „Свелината в живота ни“, „По пътя към мечтите“, „А можехме да бъдем“.

Близките му уточняват, че събраните средства за неговото лечение ще бъдат дарени на други деца в нужда. „Това беше негова мечта – да помага, дори когато сам имаше нужда от помощ“, споделят те.

Нашите най-искрени съболезнования за семейството на Иво. Въпреки че загуби битката с болестта, неговият талант ще остане винаги с нас.