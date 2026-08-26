26.08.2026 | 21:09

Мощно свлачище на границата между Тибет и Непал погреба стотици туристи (видео)

Кадри от камери в Тибет показват огромна стена от вода и кал, която връхлита сгради на граничен пункт

Най-малко 95 души са загинали, а стотици хора, сред които чуждестранни туристи, са в неизвестност, след внезапно наводнение, отприщило свлачище от вода и кал на границата между Непал и Тибет.

В неизвестност са 384 туристи, над 290 от тях чужденци, обяви непалското външно министерство. Според данните на Туристическия съвет на Непал са изчезнали 403 души, от които чужденците са 341. 200 от изчезналите са жени, а останалите 203 – мъже.

Наводнението е засегнало пограничните райони на Непал и Тибет и е разрушило пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника.

Кадри от камери за видеонаблюдение в Тибет показват огромна стена от вода и кал, която връхлита сгради на граничен пункт. Други изображения от Непал показват хора, които се опитват да избягат, докато приливната вълна се движи с огромна сила, предаде Би Би Си.

Бедствието обхвана и китайската страна на границата. В района на Гиронг в Тибет са повредени пътища и електрическа и комуникационна инфраструктура.

Китайският президент Си Цзинпин е издал лични указания за Тибет – това обикновено означава, че случилото се е изключително сериозно, отбелязва Би Би Си.

Си Цзинпин призова за „всеобхватни“ усилия за издирване на изчезналите, както и за по-силни системи за мониторинг и ранно предупреждение, за да се предотвратят вторични бедствия, предаде Ройтерс.

Министърът на външните работи на Непал заяви, че наводнението може да е било предизвикано от земетресение.

Причината за внезапното наводнение все още се изяснява. Според експерти, цитирани от Асошиейтед прес, е възможно лавина от лед и скални маси от ледник в Непал да е блокирала приток на река Бхоте Коши и да е образувала временна естествена преграда. Последвалото ѝ разрушаване може да е предизвикало огромната водна вълна.

Министерството на енергетиката на Непал заяви, че са засегнати 430 MW електрозахранване, предимно от водноелектрически проекти, или повече от 12% от общия национален капацитет на водноелектрическа енергия от 3.2 GW, показа изчисление на „Ройтерс“.

Това е най-тежкото природно бедствие в Непал след земетресението през 2015 г., при което загинаха 9000 души.

Сред изчезналите в резултат на бедствието са 92 непалци.

„Повечето от чужденците са индийци, които са използвали този маршрут, за да пътуват до Кайлаш-Мансаровар в Тибет“, заяви пред ДПА директорът на Непалската туристическа агенция Сантош Панта.

Според непалското Министерство на туризма в неизвестност са и 105 индийци.

Сред чужденците има още граждани на САЩ, Испания, Литва и Германия.

Първоначално полицията съобщи, че 26 полицаи също са в неизвестност.

Осем южнокорейци, работещи в хидроенергиен обект, са изчезнали, а още 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер. Работниците са служители на „Кореа Енерджи“ (Korea Energy) и „Дусан Енербилити“ (Doosan Enerbility), съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на външното министерство на страната.

Южна Корея е създала кризисен щаб и планира да изпрати екип за бързо реагиране.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че Ню Делхи е готов да предостави всякаква възможна хуманитарна помощ и екипи от двете страни координират тясно спасителните и оказващите помощ усилия.