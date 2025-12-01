01.12.2025 | 15:58

МВР слага КПП-та на входовете на протеста. Возят полицаи от цялата страна, ще докарат и водно оръдие

Ивайло Мирчев: Шефът на полицията в Кюстендил е поискал от координатор списък на протестиращи, пътуващи към София

Създават контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, заявен за 18 ч. в София, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Николов обяви, че са се появили доста призиви за хулигански действия на протеста довечера. И в тази връзка на контролно-пропускателни пунктове ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. “Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия“, отбеляза още той.

Комисар Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на протеста да издаде заповед за неговото прекратяване. „Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени, но това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието“, обобщи комисарят.

Във видео, споделено във Фейсбук профила на съпредседателя на „Да, България“ Иво Мирчев, става ясно, че шефът на полицията в Кюстендил се е обадил на координатор на протеста, за да поиска списък на гражданите, пътуващи за протеста в София.

В тази връзка Мирчев призовава гражданите да не дават обяснения, ако получат обаждане от началник на полицията или бъдат спрени от полицаи по пътя към София или друг протестиращ град с въпрос дали отиват на протест.

Другият съпредседател на „Да, България“, Божидар Божанов, предупреди за нов възможен случай на заглушаване на мобилния сигнал. Преди минути от друг фейсбук пост на Ивайло Мирчев стана ясно, че тече засилена подготовка на МВР за потенциално силово прекратяване на протестите в София.

По думи на Мирчев, въпреки официалните изявления, СОБТ (Специализираният отряд за борба с тероризма), известен като баретите, които охраняват и Делян Пеевски, е вдигнат в повишена готовност. В цялата система на МВР са спрени всички отпуски и командировки, като допълнителни полицейски подкрепления са извикани към столицата от Пловдив, Благоевград, Враца и Пазарджик.

Мирчев допълни, че след проведена среднощна оперативка е решено да бъде подготвено и водното оръдие, като вече е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да могат да бъдат „развързани ръцете“ на полицията за силови действия.

Довечера „Продължаваме промяната – Демократична България“ организират нов протест срещу проектобюджета за 2026 година под надслов: „Няма да позволим да ни излъжат!“. Той ще се състои от 18.00 часа пред старата сграда на Партийния дом.

Протести са обявени още във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Сливен, Ловеч, Нова Загора, Гоце Делчев и др.

На тях опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за цялостното оттегляне на план-сметката. Кметът на столичния район „Младост“ Ивайло Кукурин обяви, че плануваното за 16:30 часа днес запалване на елхата в квартала ще се състои и светлините ще бъдат запалени в час, който ще позволи на гражданите след това да отидат на протестите.