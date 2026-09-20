20.09.2026 | 18:26

МВР спря нова имотна измама за над 1 млн. евро в центъра на София

Задържани са двама мъже и една жена, които са пробвали да извършат сделка с фалшиво завещание

Трима души са обвинени след осуетен опит за придобиване на апартамент от около 140 кв. м в идеалния център на София чрез фалшиво саморъчно завещание, съобщи БНТ.

Случаят е започнал в края на август, когато в отдел „Икономическа полиция“ на СДВР е постъпила информация за подготвяна имотна измама.

При проверката полицаите установили, че в нотариална кантора в София е представено саморъчно завещание. Назначена е графологична експертиза, според която документът не е написан от човека, посочен като наследодател.

Разследването показало още, че собственикът има живи наследници, които се намират извън България.

Целта на схемата била чрез неистинския документ да бъде придобит апартамент с площ около 140 кв. м в идеалния център на столицата. По данни на полицията цените на имотите в района са между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър. Това поставя ориентировъчната стойност на жилището между 1,12 и 2,1 млн. евро.

На 16 септември служители на „Икономическа полиция“ провели специализирана операция в нотариална кантора в София и предотвратили нанасянето на имуществени вреди на действителните наследници.

Задържани са двама мъже и една жена. Двама от тях са с множество криминални прояви. При последвалите действия са претърсени адреси и автомобили във връзка с изясняването на ролята на всеки от задържаните.

След докладване на събраните материали в Софийската районна прокуратура тримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.

Случаят е отделен от имотната схема, разкрита в началото на септември. Тогава СДВР задържа осем души при опит за продажба на друг имот в София, за който също имаше данни, че е придобит чрез неистинско завещание.

Разследването по новия случай продължава.