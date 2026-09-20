20.09.2026 | 10:59
Моделът “Борисов-Пеевски” е разграден на нулева степен
Защо дизелът у нас е по-скъп от средноевропейското ниво, ако не броим ДДС и акциз?, чуди се Ивайло Мирчев

Моделът Борисов-Пеевски е разграден на нулева степен. Между думите и делата има голяма разлика. Ако властта имаше истинското намерение този модел да бъде разграден, и срещу Борисов, и срещу Пеевски можеше да бъде активирана НАП, а тя не прави нищо. 

Свързаният с Делян Пеевски български посланик в Обединените арабски емирства е назначен през 2022 г. е по предложение на служебното  правителството на Гълъб Донев, който сега е вицепремиер и финансов министър, и с подписа на президента Румен Радев. Още тогава “Бърд”  алармира, че той е човек на Пеевски, но нямаше реакиця. 

Мрежите от фирми са същите, в момента текат опити за овладяване на част от тях. Шефът на кабинета на премиера е основният човек в тази задача. И когато премиерът казва на пресконференция, че този модел се разрушава, е добре да извика и началника на кабинета си или да го прати да отговаря пред медиите за назначения, конкретни компании и за това как да се движат финансови потоци в държавата.

Отвратително е случилото се по казуса “Петрохан”, ако в съда се докаже това, което излезе в експертизата. Ние неколкократно поискахме в парламента да бъде показана цялата истина, какво е правено за да не се стигне до тази трагедия, имало ли е саботажи, имало ли е политически лица. 

ДАНС са знаели много отдавна за дейността на групата на Калушев, защо прокуратурата през 2025 г. е смачкала сигнали на ДАНС? Родители многократно са подавали сигнали. Шефът на ДАНС тогава бе човек на Пеевски. Въпросът е защо ГЕРБ и ДПС, авторите на тази политическа инсинуация, бяха против всичко да излезе на показ по този случая, както поискахме, и гласуваха против. Тези неща трябва да се установяват в съда, а не както тогава подхвърлиха едни документи в секретно деловодство на НС, от които не става ясно абсолютно нищо. А сега изкалват придворния психолог на ГЕРБ, който се захранва с обществени поръчки от ГЕРБ и е на всеки форум на ГЕРБ.

Същият психолог заяви, че Калушев одобрявал кандидати за учредяването на “Да, България” по списък, докато бил в Мексико. Чувал съм какви ли не безумия за нас, но това би всички рекорди. Инициативният комитет за учредяването на “Да, България” е подбиран от трима души – Христо Иванов, Антоанета Цонева и аз. При учредяването имаше над 1000 души. Ако някой е давал на някого някакъв списък, не мога да отговарям за това. Калушев не го познавам. Нека се разкодират всички телефони и хардискове в САЩ. Нямам и обща снимка с Калушев, научих за него след случилото се на Петрохан, същото се отнася за Христо Иванов и Антоанета Цонева. Ние сме партия от активни граждани, за които просвещението е кауза, а ни намесват във някакви окултни практики е абсурдно. 

Фундаменталният проблем обаче е, че институциите не са работили. Ако МВР и ДАНС са работили, загиналите на Петрохан и Околчица щяха да са живи. Големият въпрос пред нашето общество е да си отговорим, как се стига до такава трагедия. Съвсем отделна тема е, че ГЕРБ и ДПС решиха политически да използват тази трагедия.

При случая “Нексо” влязоха барети. Същите публични говорители тогава пак намесиха “Да, България” и финансирането ѝ. Предупредихме, че това е политическа атака. “Нексо” сега е на път да осъди България за милиарди, а хората, които тогава ни атакуваха, тъй като компанията се оказа доста близка до Доналд Тръмп, в момента чакат на килимчето ѝ за среща с Тръмп. Един от тях чакаше зад една вратата на един обяд в София с Тръмп-младши.

Илияна Йотова твърди, че някой бил против Андрей Гюров да става служебен премиер. Ние винаги сме го подкрепяли за служебен премиер. И той се справи много добре, заедно с Георги Кандев. 

Тя каза също, че ѝ били предложили кална кампания срещу Гюрв. Защо не бе попитана от журналистите, кой ѝ е предложи това. Също каза, че един от нейните опоненти е срещу кирилицата – кой! Но през 2017 г. Владимир Путин каза, че славянската писменост е дошла от македонските земи. И тогава не чух г-жа Йотова и г-н Радев да защитават кирилицата от Путин. Както не чувам г-жа Йотова да защитава българския език от Путин, когато в окупираните от него  украински територии е забранено изучаването на български език, за разлика от самата Украйна.

Както Румен Радев не спазваше закона, който повелява Консултативният съвет за национална сигурност да се свиква на всеки 3 месеца (последният КСНС  беше преди година и половина за вейповете), така и Илияна Йотова не го спазва. Тя от 8 месеца е президент и също не е свиквала съвета. 

Освен че не се спазва законът, КСНС днес е важен, защото ни грозят опасности от няколко посоки. Влизаме в дългов свредел, имаме все по-високи цени на горивата, надвисват редица геополитически опасности, докато България дрифтира на изток. Нямало смисъл да се свиква, казва г-жа Йотова – кога ще има, след като 6 руски дрона вече са паднали за няколко месеца в България?

Защо г-жа Йотова е помилвала наркотрафиканта? След като според  медицинската експертиза той е в изключително лошо здравословно състояние,  защо не е лекуван, а е помилван? Защо след като през 2017 г. тя е заявила пред комисията по помилванията, че наркотрафиканти няма да бъдат помилвани, такива са помилвани? И защо като през 2025-а е хванат с 5 кг. кокаин, не е направена проверка как смъртно болен човек, със 100% телк, в един момент да стане толкова активен. 

Предложихме потребителите на обикновен бензин и дизел да получават по 20 евроцента обратно за всеки закупен литър гориво – защото така е справедливо. Правителството на Румен Радев смени особения управител на “Лукойл Нефтохим Бургас”. Днес, ако махнем акциза и ДДС, нашите горива са на средни и над средните европейски цени. Бургаската рафинерия внася иракски петрол през Турция с около 10% над актуалната цена на сорт Брент. Внасяме и непреработен дизел от Турция, с руски произход. Но вместо той да е по-евтин, след като се преработва тук, цената му е на средно и над-средно ниво, ако не включваме акциза и ДДС. 

Първият въпрос тук е, защо се вкарва с 10% по-скъп петрол и каква е ролята на правителството и особения управител? Вторият – защо дизелът е по-скъп от средноевропейското ниво при тези условия? Дали това има връзка с компания с малка рафинерия у нас, която беше близка до Пеевски, а сега е по-близка до новото управление? Дали това е част от разграждането на антикорупционния модел или е част от новия модел? Това са въпроси, които ще поставим  политически и ще изпратим сигнали до институциите.

Във всички държави около нас има компенсация за горивата, предимно за дизел, само в Сърбия има таван, което е голяма глупост. А в България няма компенсация. Предупредихме, че бюджет с такъв дефицит е абсурден, можеше да е 3%, и сега бюджетът няма буфери срещу скока на цените на горивата. 

Ивайло Мирчев пред БНТ

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