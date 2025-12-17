Надуват бързите кредити с 240%

Цената на част от бързите заеми ще нарасне до два пъти и ще стигне до близо 120% на годишна база, а за някои кредити ще нарасне дори до 240% на годишна база. Това предвижда проектът на нов Закон за потребителския кредит, който е подготвен от правителството в оставка.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва лихвата и всички допълнителни такси и комисионни по кредита, не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения, пише в проекта на закон. Но за заемите със срок до 3 месеца е предвидено изключение, което позволява цената им да бъде значително по-висока и реално да достига до около 240% на годишна база.

С влизането ни в еврозоната и приемане на новия Закон за потребителския кредит таванът на ГПР по заемите ще стане пет пъти размера на новата законна лихва за просрочени задължения, или 50,75%. Така за част от потребителските заеми таванът на лихвите ще бъде намален. Но са предвидени и някои изключения.

За кредитите със срок до три месеца общият размер на разходите не може да е по-висок от 20% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в срок от един месец, и 30% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в срок от три месеца. Щом за срок от един месец цената на заема трябва да е до 20%, годишният процент на разходите е до 240%. А при цена на кредите за три месеца от 30% ГПР ще бъде около 120%. Оказва се, че новият проект на закон позволява поскъпване около два пъти на бързите заеми със срок от три месеца и близо 4 пъти поскъпване на кредитите със срок от един месец.

Новият Закон за потребителския кредит ще се прилага и за заеми под формата на разсрочено плащане. Той ще важи за заеми в размер до 100 хил. евро. Правилата на закона ще важат и за заеми в по-голям размер, ако не са обезпечени с ипотека и са отпуснати за ремонт на недвижим имот. Действащият в момента Закон за потребителския кредит се прилага за заеми в размер до 147 хил. лв.