08.02.2026 | 16:51

Наистина ни правят на идиоти!

Тройното убийство край Петрохан стана шесторно, загина и невинно дете, а опитите да бъде назован поименно убиеца Ивайло Калушев не спират дори и след неговото убийство

Вече съм бесен, наистина си мисля, че ни правят на идиоти!

Тройното убийство край Петрохан стана шесторно, загина и невинно дете, а опитите да бъде назован поименно убиеца Ивайло Калушев не спират дори и след неговото убийство, като най- вероятно сега ще ни пробутат ДАНС на Деньо, МВР на Делян и Сарафов „между редовете“ , подкрепени от камара „независими експерти“, повечето бивши ДС ченгета версията за самоубийство след като е убил детето и съдружника си.

И тези опити вече започват от уж опитни криминални журналисти с бивши авторитетни разследвания, те вече са „разкрили“ масовото убийство в най- голямата загадка в новата ни история!?

Но нека помислим: „Убиецът“ напуска с кемпер местопрестъплението „ден след убийството“ по данни на МВР, заедно с още един от групата и поверено му непълнолетно дете, обикаля половин България, после се качва като Ботев с четата на връх Околчица и убива чуждото дете и съдружника си, а после и самия себе си седмица след убийствата в бившата хижа над Петрохан. Сори, но това е нонсенс!

Няма вече живи свидетели на случолото се – няма хора, няма проблем и удобно „случаят е приключен, забравете“. виновни са мъртвите, които са биле нещо като секта и са изградили „педофилска мрежа“ /по Сарафовия „Туийн Пийкс“, четен между редовете“/. И никога няма да разберем защо Дансаджии бяха първи на мястото на масовото убийство, защо сега ги чакат за отварянето на кемпера под Околчица, заедно с ГДБОП и какво ще направят при първия оглед и какви точно доказателства и как „ще обезпечат“ за официалното разследване, няма и да разберем какво стана със записите от избирателно работещите камери в частната хижа и огромния район около нея; кой уби кучетата, кой нареди ритуално труповете в дерето; как така кемперът бе намерен изоставен някъде край Монтана /пак по данни на МВР/, а сега е затворен с трупове под връх Околчица… Кой създаде или кой е контролирал действията на тази неправителствена организация с гръмкото име Агенция или на кого и с какво тя в даден момент е попречила или объркала нечии „висши планове“?!

Досега мълчах по темата и публикувах само чужди мнения и хипотези, включително на хората, които са познавали добре убитите, но.. дотук! Вече съм убеден, че самата държава има пръст в тази трагедия и сега виновниците се опитват успешно да прикрият следите си, но ние като общество не трябва да им го позволим, за да не се превърнем скоро в Латинска Америка на Европейския съюз и, защото, УМРЯ И ДЕТЕ, някой стреля не само по настоящето, ни и по бъдещето!

Велислав Величков