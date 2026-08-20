20.08.2026 | 11:32
Намериха висок пост и на Мая Манолова
Предложение за ръководен пост в държавен регулатор отново поставя името ѝ в центъра на политическите назначения

Бившеят омбудсман Мая Манолова засега е единствена без сладка държавна служба от цялата си лустросана фамилия. Кумът й Сотир Ушев, съпруг на шефката на БОК Весела Лечева, кацна като експерт по социалните въпроси при депутат от „Прогресивна България“, докато мъжът й Ангел Найденов се уреди за шеф в държавната оръжейна компания „Кинтекс“. Децата им също са държавни служители.

Тази вселенска несправедливост ще бъде поправена – съвсем наскоро на Мая Манолова е предложено да стане шеф на КЗП. В момента шеф на институцията, бранеща правата ни като потребители, е временно изпълняващият длъжността Александър Колячев, назначен от предишния кабинет на Росен Желязков.

По Закона за КЗП ръководството се избира не от Народното събрание, а само с решение на Министерския съвет.

Първоначално било замислено Манолова да стане шеф на КЕВР, но тя се възпротивила заради изключително обтегнатите си отношения с топлофикационните дружества и водните оператори.

А да се върне пак като омбудсман може да мисли чак след 4 години, когато изтича мандатът на Велислава Делчева. Манолова опита втори мандат, но не успя да се пребори за благоволението на тогавашното мнозинство.

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