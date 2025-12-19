19.12.2025 | 18:12

Напусна ни съдия Йордан Геров

Той беше дългогодишен председател на Районния съд в Момчилград

Внезапно от този свят си отиде уважаваният и дългогодишен съдия Йордан Геров, съобщиха опечалените му близки.

Той е завършил Академията на МВР през 1992 г. и има над 30 г. юридически стаж. От 1993 г. е съдия в Районен съд Момчилград, а през 18 декември 2008 г. е избран за негов председател.

Редакцията ни поднася искрени съболезнования към семейството на съдия Геров.