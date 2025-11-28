28.11.2025 | 10:28

Неочевидни, но много вероятни причини кръвното ви да скача

Много от нас са свикнали да си мислят, че проблемът се крие в сърцето

Високото кръвно налягане е може би най-често срещаното хронично заболяване. Много от нас са свикнали да си мислят, че причината за проблема се крие в сърцето и кръвоносните съдове.

Съвременните медицински изследвания обаче все по-често говорят за друга, неочевидна причина, която може да е свързана не с кардиологията, а с неврологията.

Невролози с над 20 години опит споделят, че почти всеки ден се сблъскват с пациенти, които са лекувани за хипертония в продължение на години, но не успяват да стабилизират налягането си. Затова и днес ще ви разкажем за една по-различна гледна точка, която обяснява защо налягането „скача“ и кои органи може да са „виновни” за това.

Страничен поглед: автономна нервна система

Какво представлява автономната нервна система – (АНС) тя е „автопилотът“ на тялото ни.

Тя регулира всички процеси, които не можем съзнателно да контролираме: сърдечен ритъм, дишане, храносмилане и кръвно налягане.

Симпатикова и парасимпатикова система

АНС се състои от две части: симпатикова (отговорна за принципа „бори се или бягай“) и парасимпатикова (отговорна за избора „почивка или храносмилане“). Симпатиковата нервна система повишава кръвното налягане, а парасимпатиковата го понижава.

Дисбаланс

Обикновено тези две системи работят в хармония. Но когато АНС е небалансирана, кръвното налягане започва да „скача“ без видима причина.

Скрити причини: защо балансът се нарушава?

Хроничен стрес

Стресът е основният враг на АНС. Той постоянно държи симпатиковата нервна система в състояние на възбуда, което води до постоянно повишаване на кръвното налягане.

Нарушения на съня

Липсата на сън и прекъсванията по различни причини, сред които е и сънната апнея, също влияят на АНС. По време на сън кръвното налягане трябва да се понижи. Ако това не се случи, стойностите му започват да скачат нагоре.

Хормонални нарушения

Някои хормони, като адреналин и норадреналин, се произвеждат от надбъбречните жлези и засягат вегетативната нервна система. Хормоналните дисбаланси могат да причинят скокове на кръвното налягане.

Травми и заболявания

Травматично мозъчно увреждане или инсулт може да увреди центровете в мозъка, които са отговорни за регулирането на кръвното налягане.

Как можете да различите скоковете на кръвното налягане от хипертония?

Липса на други симптоми

Ако кръвното ви налягане се покачва, но нямате задух, подуване на краката, болки в сърцето или главоболие (класически симптоми на хипертония), това е причина да посетите невролог.

Връзка със стреса

Ако се появят скокове на кръвното налягане по време на емоционален или физически стрес, това може да се дължи на вегетативната нервна система.

Измерване на кръвно налягане в покой

Налягането, което се покачва по причини, свързани с вегетативната нервна система, може да е нормално в покой и да се повиши рязко при стрес.