14.08.2026 | 20:51

Нетаняху нарече Великобритания… „ислямска република“

Премиерът на Израел прогнозира, че тя ще стане първата ядрена сила от такъв характер

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече Великобритания „Ислямска република“ по време на дълго интервю за подкаста на Армейското радио.

Обсъждайки сина на Уинстън Чърчил – Рандолф Чърчил, и неговия внук Уинстън Спенсър Чърчил, които подобно на британския премиер от ерата на Втората световна война са били журналисти, министър-председателят на Израел каза: „дойдоха тук и отразиха Шестдневната война по много позитивен за нас начин“.

„Опитайте се да намерите това сега във Великобритания, която бихте могли да наречете Ислямската република Великобритания“, допълни Нетаняху, цитиран от The Times of Israel.

След това той отговори с „да“, когато интервюиращият го попита „дали цяла Европа вече не е така, нали?“, визирайки очевидно мюсюлманските общности в тамошните страни и все по-критичните позиции на много европейски правителства спрямо Израел през последните години.

„Първата ядрена ислямска република ще бъде Ислямската република Великобритания. Ние се уверяваме, че няма да има друга в Иран“, коментира премиерът.