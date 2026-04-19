19.04.2026 | 17:17

Невиждана избирателна активност и дълги опашки пред секциите в чужбина (снимки)

Изборният ден за българите в чужбина преминава при изключително висока активност. В редица европейски градове се извиват и дълги опашки. Най-сериозно натоварване се забелязва в Атина, Барселона, Берлин, Виена, Лондон, Париж и Рим.

Атина

Рекордна избирателна активност и в Гърция. Над 2000 гласували в Атина и Солун. Опашки от желаещи да гласуват се образуваха пред две от избирателните секции в гръцката столица Атина. По данни на председателите на секционните избирателни комисии до 14:00 ч. днес в двете секции, които са близо една до друга, общо са гласували около 900 души.

В гръцката столица има общо четири секции. Останалите две са в сградата на Българското посолство, където гласуването протича спокойно. Там вотът на българските граждани е само с хартиени бюлетини.

В цяла Гърция избирателните секции са общо 26. По една секция има в градовете Александруполис, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра, Ставрос и на островите Корфу, Кос, Лефкада, Миконос, Родос, Тасос. Пет са секциите на остров Крит. Една секция има и в сградата на Генералното консулство на България в Солун.

Берлин

Германия, където живее една от най-големите български общности в Европа, тази година отчита рекорден брой подадени заявления за гласуване.

По предварителни данни в страната са подадени малко над 8000 заявления за гласуване, като най-много са в Мюнхен – над 1100, а Берлин се нарежда на второ място.

Потребители в социалните мрежи пишат, че опашката пред посолството в Берлин минава вече втора улица.

Снимка: Константин Праматаров/ Фейсбук

Барселона

Опашки за гласуване се извиха пред сградата на Генералното консулство на България в Барселона, където са разкрити две секции. Освен в Барселона в автономните области Каталуния и Арагон са разкрити още седем секции. Секциите там работят с пълен капацитет както с хартиени бюлетини, така и с машини. По думи на членовете на секционните комисии, повишен интерес към гласуването е имало още от сутринта.

Виена

И във Виена изборният ден стартира с опашки пред някои от секциите. В австрийската столица тази година има общо осем изборни секции, които са разположени разнообразни региони. Най-натоварени остават тези в българското посолство и в Дом Витгенщайн.

Лондон

В Лондон изборният ден също започна с опашки още преди отварянето на секциите. Сравнение с предишни избори интересът за гласуване традиционно е висок. Основният избор на избирателите на острова остава гласуването с хартиени бюлетини.

В дипломатическата мисия са разкрити рекордните 7 секции. По избирателни списъци в тях са регистрирани 862 души, като още две секции в Лондон също са с толкова голям брой записани избиратели. В секцията в Уимбълдън тази сутрин за един час са гласували 140 души, а на опашката е била от над 50 човека.

Париж

Общият интерес във Франция е значително повишен спрямо предишни вотове. Според информацията предварително подадените заявления за гласуване във Франция са около три пъти повече в сравнение с предишните избори.

В страната са разкрити общо 19 избирателни секции, с две повече от предходния вот, което се откроява на фона на други държави, където броят на секциите е намалял.

Опашки пред посолството в Париж са се извили още от сутринта. Около 11:00 ч. местно време вече е била отчетена приблизително половината от активността за целия ден спрямо предходни избори, по данни на кореспондент на bTV. Подобна висока посещаемост се наблюдава и в Ница.

Рим

Дълги опашки от желаещи да гласуват и пред посолството на България в Рим. Към 12:00 часа пред двете изборни секции, разкрити в дипломатическата мисия и консулския отдел, са се струпали големи групи от хора.

Сред чакащите пред секциите в италианската столица присъстват както постоянно живеещи там българи, така и множество туристи.

На територията на Италия са разкрити общо 27 секции за гласуване. Най-голямата концентрация на пунктове е в Милано, където функционират три секции. Те обслужват най-многобройната българска общност в страната. Освен в тези два града, сънародниците ни могат да упражнят правото си на глас в Торино, Флоренция и редица други населени места.

Към 15 ч. повече от 1 милион избиратели са гласували в сравнение с предишните избори

Към 15 ч. избирателната активност в страната е 31,8%. Това обяви Първан Симеонов от агенция „Мяра“ по Нова телевизия. Според Първан Симеонов към този момент са гласували с 1 милион избиратели повече в сравнение с предишните парламентарни избори.

Според „Тренд“ активността към 14 ч. е била 25,9%.

Според Първан Симеонов трендът на първия е стремително нагоре, а на втория – надолу, ще има изненада между втория и третия, където се забелязва активиране.