19.04.2026 | 18:06

Подкаст изстрелва Мадяр на върха

Младите в Унгария полудяха по него, враговете му правят компромати, на него не му пука и не иска охрана от полицията

П одкастът „Партизан“ изстрелва кариерата на Петер Мадяр и го прави вирусен сред младите хора в Унгария. Разговорът в платформата се провежда през 2024 г., а гледанията са над 2 000 000, което е рекорд.

Интервюто му помага да стане най-разпознаваемият критик на Орбан. По-късно партията му „Тиса“ печели европейските избори, а той печели огромна подкрепа.

Интервюто

Думите, които Мадяр изрича в подкаста, са знакови. Хората ги приемат още по-сериозно, тъй като идват от човек отвътре, или т.нар. инсайдер. Това е човек, който е запознат с кухнята на дадена организация и процесите в него. Мадяр разкрива, че властта в Унгария е силно концентрирана около Виктор Орбан и тесен кръг от хора. Твърди, че има система от зависимости и неформално влияние, чрез която се вземат важни решения. Намеква за корупционни практики, включително насочване на ресурси към „свои“ хора.

Признава, че самият той е бил част от тази среда, но се е разочаровал и дистанцирал. Представя се като човек, който говори от първа ръка за вътрешните механизми на властта. Призовава за промяна, повече прозрачност и нов тип политика. И хората му гласуват пълно доверие. Разбиващият резултат на вота го доказва. Само преди няколко дни вече като премиер Петер Мадяр обявява, че е благодарен на полицията за отправеното му предложение да бъде охраняван, но категорично го отказва.

„Никога не съм имал от какво да се страхувам. Унгария ще бъде място, където никой, който работи и живее почтено, не трябва да се страхува“, написа той в профила си във Фейсбук. Проверка в Гугъл пък показа, че в момента той е сред най-търсените имена, както и информация за страната, за битката му с Орбан и за вече бившата му жена Юдит Варга.

Очерняне

Най-големият удар по репутацията на Мадяр нанесе вече бившата му съпруга Юдит Варга, която беше и правосъден министър в кабинета на Орбан до 2023 г. Тя го обвини в домашно насилие. През 2020 г. изтече и полицейски доклад за „агресивно поведение“, който обаче не доведе до нищо официално като обвинения. Медиите в Унгария, включително и Ройтерс, цитираха съпругата, че Мадяр я е бутал, докато била бременна, разхождал се с нож в дома им и „симулирал самоубийство“. В крайна сметка двамата се развеждат, няма дело срещу него и всичко приключва. Заедно имат три деца. Новият властелин на Унгария обяви още в кампанията, че твърденията на Юдит са лъжа и целта е да го компрометират. Намекна и че разлъката се дължи отчасти на политически разногласия и неговото постепенно разочарование от системата на Виктор Орбан, в която съпругата му беше ключова фигура. Мадяр също така сподели, че е имало натиск върху него във връзка с развода заради връзките му с управляващия елит.

След развода личният му живот става обект на коментари и предположения. Започват да излизат различни информации, че има връзка с Евелин Фогел, която приключи със скандал през 2024 г. Тя е втората жена, която го обвини в агресивно поведение, но само на думи, което хората определиха като клевети. Той пък я отряза категорично, че прави компромати и цели да го компрометира, за да навреди на политическата му кариера. Последната връзка, за която има следа в медиите, е с Илона Сабо, която преди това е била негова асистентка. Те обаче се разделят.

Откровението

По време на предизборната кампания Мадяр предупреди, че срещу него се подготвя секскомпромат. Става дума за тайно записано интимно видео с мистериозна партньорка. Според него видеото може да е фалшифицирано и е организирано от хора, близки до властта, които целят мръсна игра. Коментарът, който взриви младите и ги накара да го подкрепят още повече, обаче гласеше: „Аз съм мъж на 45 години, разбира се, че имам интимен живот и правя секс“. Това прозвуча истинско, логично и народът реагира абсолютно нормално за разлика на всички онези, които се крият, мишкуват и лъжат за похожденията си. Така и въпросният компромат не видя бял свят, а Мадяр показа, че може да вдигне 80% от унгарците на крак, за да гласуват. Колко още политици могат да се похвалят с подобен успех?

Новият бунтар свали учителя си Орбан

Сравнението между Виктор Орбан и Петер Мадяр е много интересно, защото показва как се е променила политическата среда в Унгария за близо три десетилетия.

Когато Виктор Орбан за първи път става министър-председател през 1998 г., той е едва на 35 години. Тогава той беше лицето на промяната – млад, антикомунистически настроен либерал, който искаше да интегрира Унгария към Запада.

Петер Мадяр е на 45 години. Сега неговата кампания заложи на същия тип енергия от едно време – на човека, който идва да разтърси системата и да сложи край на една ера.

Докато през 1998 г. Орбан беше „чист“ опозиционер, който се бореше срещу наследството на комунизма, Мадяр постигна успех като „разкаял се вътрешен човек“. Той използва отлично познанията си за това как функционира управлението на Орбан отвътре, за да го победи със собствените му методи – директен език, силно присъствие в социалните мрежи и акцент върху националната гордост.

Човекът, който някога свали стария режим като „млад бунтар“, беше свален от друг „бунтар“, израснал в неговата собствена система.