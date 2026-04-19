19.04.2026 | 16:33

Тошко Йорданов се пусна пиян във „Фейсбук“ (видео)

Дребничкият сценарист избълва куп изключително селски ругатни и завърши с "Чао, боклуци!"

Потресаващ клип качи в деня за размисъл председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. Търсачът на семенна течност в Петрохан, видимо в неадекватно състояние, обяви, че никога няма да гласува за „боклуците с номер 7“, не, че някой го е канил.

Сценаристът с ръст на подрязан храст избълва куп изключително селски ругатни и завърши с „Чао, боклуци!“, като остави впечатлението, че е сръбнал доста в деня, в който е редно да се въздържаме и да мислим.

Вижте Тошко, който май вече никога нямада е депутат: