25.03.2026 | 10:37

Никакъв Пепи Еврото не е хванат в Сърбия! (видео)

Вътрешният министър е получил отговор от Белград, опроверга абсурдните твърдения на бивш евродепутат

Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, не е задържан в Сърбия. Това е официалната информация, получена от българските власти чрез Интерпол, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев в подкаста „Контракоментар“.

По думите му сръбските институции са извършили проверка в националните си системи, включително в Гранична полиция, но не са открили данни за задържане на издирвания бивш следовател. Така бяха опровергани появилите се през последните дни твърдения за негов арест. Твърденията са на бивш евродепутат, който доскоро беше на хранилката на ДПС и Делян Пеевски.

Министърът подчерта, че основният проблем в случая остава изтичането на информация. Според него Петров е имал възможност да напусне страната минути преди да бъде проведена операция по задържането му. Акцията е била свързана с разследването на предполагаемия кръг за влияние в съдебната система, известен като „Осемте джуджета“.

Емил Дечев коментира и други случаи с лица, укриващи се от правосъдието. Той уточни, че липсата на членство на Сърбия в Европейския съюз не е основна пречка, въпреки че за Петров има издадена Европейска заповед за арест и той е обявен за издирване чрез Интерпол. По думите му решаващо значение има ефективността на службите в съответната държава.

Още в началото на седмицата Министерството на вътрешните работи е отправило официално запитване до сръбските власти за евентуално задържане на Петров.

Бившият следовател е в неизвестност от близо три години, след като изчезна през 2023 г. на фона на разследванията около влиянието в съдебната система. Случаят продължава да предизвиква обществен и институционален интерес, като към момента няма потвърдена информация за местонахождението му.