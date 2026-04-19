19.04.2026 | 20:11

Радев: Готови сме на различни варианти, за да има стабилно правителство

С ПП-ДБ се надявал да гледат в една посока за промени в съдебната власт

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев коментира високата избирателна активност зад граница по време на днешния парламентарен вот, след като първоначалните данни отчетоха преднина от над 20% за неговата формация пред ГЕРБ. Бившият държавен глава обвърза окончателните резултати с възможността на всички желаещи сънародници извън страната да упражнят правото си на глас.

„Хората искат да гласуват, чакат три-четири часа. Това може само да ме радва“, заяви Радев.

Той изрази надежда, че Министерството на външните работи ще създаде необходимата организация, за да не останат негласували български граждани. „Много партии дадоха заявка, че трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет. Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС“, каза още Радев.

По думите му в Лондон и Барселона са се образували огромни опашки пред изборните помещения. По-рано през деня от дипломатическото ведомство също потвърдиха за сериозно струпване на избиратели във Великобритания и Турция. Проблемите с гласуването извън граница бяха обект на остри критики от страна на Радев още в началото на годината, когато той определи ограничаването на секциите извън Европейския съюз като удар по демократичните права.

Преднината на новия политически проект бележи кулминацията на процеса, започнал с предсрочната оставка на президента през януари. Формацията „Прогресивна България“ беше първоначално регистрирана като коалиция в началото на март, а по-късно инициира превръщането си в пълноправна партия. Нейните представители Гълъб Донев и Димитър Стоянов заложиха на програма за демонтаж на олигархичния модел и възстановяване на институционалния баланс.

Резултатите от вота очертават нова динамика в отношенията между Румен Радев и партията на Бойко Борисов. Политическият сблъсък между тях премина през различни фази, като в деня на президентската оставка лидерът на ГЕРБ изненадващо обяви по-голямо доверие към държавния глава, отколкото към бившите си партньори от ПП-ДБ.

По-рано днес Радев упражни правото си на глас в столицата и призова гражданите до урните. Той посочи, че страната има шанс да скъса с досегашния управленски модел и определи като приоритет създаването на устойчиво правителство, което да гарантира изсветляване на ценообразуването и избор на нов главен прокурор.

Процесът по приемане и обработка на протоколите от секционните избирателни комисии зад граница вече започна. Окончателните данни на Централната избирателна комисия ще определят точния брой мандати за „Прогресивна България“ и тежестта на вота от чужбина при формирането на следващото Народно събрание.