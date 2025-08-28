28.08.2025 | 10:13

Нови обвинения срещу контрабандиста Паскал

Прокуратурата е уточнила дати и часове на престъпленията по аферата с Агенция "Митници" на Никола Николов

Никола Николов, по-известен като Паскал, днес ще се сдобие с нови обвинения.

„Обвиненията срещу Николов са преквалифицирани, прецизирани вече. Софийската градска прокуратура вече е изпипала обвиненията срещу Николов и те са по-детайлни. В тях са описани механизмите на престъпленията, които е извършвал, а именно контрабандата. Има часове и дати, в които се твърди, че Паскал е извършвал престъпленията по аферата с Агенция „Митници“, споделя адвокат Галя Гълъбова пред „България Днес“.

Паскал ще бъде подведен по обвинения или за ръководене на организирана престъпна група, или за образуването на такава, или просто за участието му в кримимрежа за контрабанда и пране на пари. Все още не е ясно кое точно обвинение ще му бъде повдигнато, но то ще е свързано и с друг член в Наказателния кодекс, а именно за контрабанда през митниците. Ако Паскал бъде обвинен за ръководител на престъпната група, в която са забъркани Петя Банкова, баща и син Димитрови, Живко Коцев, поне според прокуратурата, то го грозят до десет години решетки. По предварителна информация това е възможно да се случи, но предстои да стане ясно.

Защитникът на спрягания за контрабандист номер 1 у нас сподели, че Паскал й се е обадил във вторник в 6 часа вечерта.

„Звънна ми и беше много изненадан. Каза ми, че е излязло окончателно решение за екстрадицията му. То е било подписано малко преди да ми се обади от министъра на правосъдието в Сърбия. Всичко се задвижи много светкавично. Странно е, защото почти една година нищо не се случваше, а изведнъж всичко стана сякаш за един ден“, казва Гълъбова.

Паскал е споделил на Гълъбова, че адвокатите, които го представляват в Сърбия, с които той е имал изключително трудна комуникация, са му заявили, че в 12 часа в сряда има уговорка с българските власти да бъде предаден на Калотина.

„Николов беше притеснен и изненадан, защото винаги му сервират новините в последния момент. Би трябвало вече да е пристигнал в България и да е приведен в следствени арест на бул. „Г.М. Димитров“. Той автоматично има заповед за задържане, която е 72 часа. Именно на базата на нея срещу него имаше издадена международна заповед за арест.

Гълъбова сподели също, че е казала на Паскал да си носи всичките документи, които доказват влошеното му здравословно състояние. Те са донесени вчера от съпругата му, която през цялото време на ареста му в Белград, както и когато бе освободен под домашен арест се грижеше за него. Вчера жената е тръгнала към България светкавично и дори най-вероятно е пристигнала, преди Паскал да бъде приведен в следствения арест.

Вчера, след като Николов бе предаден на българските власти, той премина през медицински преглед. Но все още не е ясно точно какво са показали изследванията.

Очаква се Софийската градска прокуратурата да поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

„България Днес“ се свърза и с адвокат Людмил Рангелов, който представлява бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова. Той заяви, че с екстрадицията на Паскал очаква делото да се раздвижи.

„Надявам се вече да започне да се случва нещо, защото от много време насам никой въобще не ни е търсил за каквито и да са били следствени действия. Очаквам, след като на Паскал му бъдат прецизирани обвиненията, това да се случи и на нас“, изразява надежда Рангелов, че след близо година и половина разследването ще започне малко повече да се задвижва.

Защитникът на Банкова също изрази своето учудване от светкавичните действия на сръбските власти, които не предприемаха никакви действия 11 месеца, във вторник всичко се случи в рамките на часове. Рангелов сподели, че Банкова се лекува и се чувства по-добре вече. Както „България Днес“ писа пръв ексшефката на Агенция „Митници“ се разболя от рак на червата и това бе причината да бъде освободена от ареста.

В момента Паскал вече е приведен в ареста и най-вероятно ще остане там дълго време, въпреки че бе лишен от свобода в Белград близо една година.

Адвокат Галя Гълъбова е категорична, че когато се върне от чужбина, отново ще поеме защитата на Николов. В момента той ще бъде представляван от друг адвокат, който е нает от съпругата на обвиняемия. Запознати с разследването смятат, че е възможно Паскал да е сключил някаква сделка с прокуратурата, за да даде показания срещу дадени лица, които са погнати по аферата „Митници“. Това предстои да стане ясно.

Контрабандата

Според обвиненията всички са участници в организирана престъпна група за контрабанда на цигари през границата, пране на пари, подкупи и длъжностни престъпления. 64-годишният Никола Николов-Паскал е сочен за контрабандист номер едно.

Той не беше открит в страната и беше обявен за издирване с европейска заповед за арест. На 27 септември миналата година Никола Николов-Паскал беше арестуван в Сърбия по време на съвместна акция на сръбските и българските спецслужби.

През февруари тази година той беше пуснат на свобода в Белград, като мярката му за неотклонение беше променена на домашен арест. България поиска екстрадицията му у нас.

След арестите в началото на април 2024 г. прокуратурата представи доказателства, че Паскал е пътувал заедно със Стефан Димитров, като двамата са пресекли границата между България и Румъния, а малко по-късно полицията там заловила тир с цигари.

Според прокуратурата Петя Банкова и Живко Коцев са използвали високите си постове, за да разчистват неудобни служители в митниците и МВР, както и да изнасят информация към Паскал чрез Стефан Димитров.

Паскал никога не е бил обвиняван и съден. Затова и името му не е познато на широката аудитория. Той е осветен през 2015 г., когато високопоставен източник от Агенция „Митници“ разказа, че Паскал е ощетил държавата с милиарди.

Печалбата му била от контрабандно внесени цигари, дейност, с която безнаказано се занимавал през последните 25 години. Експерти тогава коментират, че само за месец прекарвал през ГКПП Капитан Андреево стока за около 130 млн. лв. От 17 тира месечно загубите за държавата от неплатени мита и ДДС били над 30 млн. лв., а митничарите прибирали от всеки камион по 100 000 лв.