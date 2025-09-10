10.09.2025 | 11:03

Ново начало: Някой копае криптовалута в мазето на общината в Горна Оряховица

Вероятно фермата за криптовалута е работила повече от 8 години - въртяла на общинския електромер

Кметът Николай Рашков и Делян Пеевски

Ферма за криптовалута е била открита в сградата на общината в Горна Оряховица, съобщава БНТ. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за „копаене“ на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината са потвърдили пред медията за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината (при тази дейност не се изискват особени учения, а само компютри, но се потребява много електричество – б.р.).

По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

Официални подробности се очакват по-късно днес.

През май месец тази година кметът Николай Рашков уж доброволно се присъедини към ДПС-Ново начало на Делян Пеевски.