22.09.2026 | 19:14

„Огънят стана неконтролируем“: Съседка обвини Жан Виденов за опасен пожар в село Марково

Сигналът за инцидента е подаден от Иванка Глухова в местната фейсбук група „Забелязано в Марково“

Бившият премиер Жан Виденов е човекът, от чийто двор е тръгнал днешният пожар във вилната зона на Марково, обяви току-що във фейсбук неговата съседка Иванка Глухова. Пловдивската пожарна потвърди, че три екипа са били изпратени след сигнал за запалени треви в частен имот.

Инцидентът е станал на 22 септември. От пожарната са лаконични по случая. Сигналът е подаден в 14:29 часа. Собственикът на имота съобщил, че е запалил треви в двора си, след което силният вятър разгорял пламъците и ситуацията излязла от контрол.

Оказа се, че зад този нелеп инцидент стои бившия премиер Жан Виденов, за когото бе известно, че дълги години, дори и след премиерстването си, обитаваше панелен апартамент в Пловдив, което му създаде имидж на безкрайно скромен човек, излязъл от властта по начина, който е и влязъл. Наскоро обаче той се е сдобил с терен и е построил къща в село Марково, определяно като пловдивския Бевърли Хилс заради скъпите къщи и вилни имоти в района.

Иванка Глухова разказва във фейсбук, че именно тя е потърсила пожарната, след като пламъците започнали да се разпространяват. „Рядко пиша постове, но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-н Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода. Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия. Отделно извън имота му изгоряха над 400 кв. м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел. табла по улицата на пожара. Слава Богу, пожарникарите дойдоха навреме, цели 3 екипа и локализираха пожара. Благодаря ви, момчета! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви“, пише Глухова.

„Съседът Ви преди тридесет години цялата държава „подпали“, Вие сега за едни треви“, отговаря й Георги Спасов. „Тоя некадърник запали държавата, че за едно село ли да му пука“, допълва друг.

Публикацията ѝ предизвика дискусия в социалната мрежа, като част от потребителите обсъждат решението ѝ да назове поименно бившия премиер.