28.07.2025 | 17:48
Огромен пожар в центъра на София (видео)
Гори масивна сграда в процес на строителство
Огромен пожар избухна този следобед в столичния квартал „Лагера“, като пламъците обхванаха недовършен строеж, разположен на ул. „Акад. Иван Евст. Гешов“, малко преди бул. „Цар Борис III“ в посока центъра на града.
Гъст дим се изви над района, който е силно оживен и се намира в непосредствена близост до ключови пътни артерии и жилищни сгради.
На място веднага бяха изпратени няколко пожарни автомобила и екипи на пожарната служба, които работят интензивно за овладяване на огнената стихия.
По първоначална информация гори масивна сграда в процес на строителство, като към момента не се съобщава за пострадали.
Причините за възникването на пожара все още не са известни.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране