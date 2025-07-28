28.07.2025 | 17:48

Огромен пожар в центъра на София (видео)

Гори масивна сграда в процес на строителство

Огромен пожар избухна този следобед в столичния квартал „Лагера“, като пламъците обхванаха недовършен строеж, разположен на ул. „Акад. Иван Евст. Гешов“, малко преди бул. „Цар Борис III“ в посока центъра на града.

Гъст дим се изви над района, който е силно оживен и се намира в непосредствена близост до ключови пътни артерии и жилищни сгради.

На място веднага бяха изпратени няколко пожарни автомобила и екипи на пожарната служба, които работят интензивно за овладяване на огнената стихия.

По първоначална информация гори масивна сграда в процес на строителство, като към момента не се съобщава за пострадали.

Причините за възникването на пожара все още не са известни.