31.01.2026 | 19:46

Още един голям инвеститор напуска България

Завод затваря, 800 души остават без работа

Още един голям чужд инвеститор напуска България. Японската компания „Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ (SEBN SE), специализирана в производството на автомобилни кабелни инсталации, прекратява работата на дъщерното си дружество в страната ни и затваря и втория си завод в Карнобат до края на годината.

Около 800 работници ще останат без работа, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година, съобщиха от „СЕ Борднетце – България“ ЕООД.

През септември миналата година японската компания обяви затварянето на завода си в Мездра, който бе открит през 2008 г. и в който работеха около 950 души. Причината за изтеглянето на японската компания от България е преместването на производството в заводите на „Сумитомо Борднетце“ в Молдова и Румъния.

„Това решение отразява както променящите се разходни параметри в региона, така и по-широката стратегическа насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар“, се казва в официално съобщение на компанията.

В Карнобат хората са силно притеснени от затварянето на завода.

„Вече има съкратени, които виждам, че са на пазара на труда. Някои си търсят работа. Болезнено е за Карнобат, защото цифрата 800 души е твърде голяма“, коментира кметът Георги Димитров.

По данни на КНСБ затварянето на завода в Карнобат не е изолиран случай. Общо 59 предприятия в 19 области вече са подали заявления за освобождаване на 3600 души. Заводите за автомобилни елементи, шивашките цехове и химическите предприятия ще освободят най-много работна ръка. Основна част от тях изнасят продуктите си за чужбина.

„Най-много, разбира се, това са предприятия в област София. На следващо място прави впечатление, че излиза Добрич като масови съкращение на работници, след това можем да изброим Русе, Варна. Причините за това са различни – на първо място е свиването на пазара, който осигурява извършените дейности от страна на България“, обясни Атанаска Тодорова, главен експерт по „Пазар на труда“ в КНСБ.

Близо 2/3 от съкратените работници се регистрират в бюрата по труда, а останалите преминават към следващо работно място, показва още проучването на Агенцията по заетостта.

„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от „Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ – глобален доставчик за автомобилната индустрия с над 36 000 служители в 13 държави. Продуктовото му портфолио включва кабелни системи, както и електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижващи технологии, включително кабелни инсталации за ниско- и високоволтови системи. Компанията е част от японската група „Сумитомо Електрик Индъстрис“, която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по целия свят. С история от над 400 години и 280 000 служители тя реализира нетни продажби в размер на 30 милиарда щатски долара през 2023 година.