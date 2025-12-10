10.12.2025 | 18:41

Оставка! Стотици хиляди са на нов мощен протест срещу Борисов и Пеевски (видео)

В масовото недоволство се включи и новото независимо обединение "Студенти против мафията"

Стотици хиляди българи излизат на нов масов антиправителствен протест.

В центъра на София – „Триъгълника на властта“ и площад „Княз Александър I“ отново започнаха да се събират хиляди недоволни от управляващата коалиция и подготвяния държавен бюджет за 2026 г. В морето от плакати и колажи преобладават образите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и този на ДПС-НН Делян Пеевски, като повсеместно се настоява за оттеглянето им от властта.

Протестите в столицата са „подгрети“ от шествия на студенти от НАТФИЗ и от СУ. Специално пред Софийския университет „Св. Климен Охридски“ се събраха активисти от новоучреденото независимo обединение под „Студенти против мафията“, а от сградата на ректората бе провесен плакат „Студенти против мафията“. Това е първата организирана активност на студентите срещу управляващите от години насам.

Протести има и в десетки други градове, общо над 25 – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и др.

Още в началото на масовия митинг в София лидерът на ДБ Ивайло Мирчев обяви през целия ден е имало индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал в центъра на града.

Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави… Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят видиш ли здравето на протестиращите и опитват да… — Ивайло Мирчев (@IvoMirchev) December 10, 2025