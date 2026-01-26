26.01.2026 | 20:47

Отлични новини за Михаел Шумахер, който вече не е прикован на легло

Легендарният пилот във "Формула 1" бавно се възстановава

Легендарният пилот от „Формула 1“ Михаел Шумахер, който претърпя тежък ски инцидент преди 12 години, вече не е прикован на болнично легло, съобщава Daily Mail.

57-годишният германец се възстановявал бавно след тежката травма на мозъка, която получи при падане в близост до френския алпийски курорт Мерибел. Дълго време състоянието му беше строго пазена тайна, известна само на най-близките членове на семейството му и малка група доверени приятели.

Според източници, близки до Шумахер, той вече може да седи в инвалидна количка и да бъде придвижван в домашни условия.

Грижи за шампиона полага съпругата му Корина, за която е женен вече 30 години, както и екип от медицински сестри и терапевти, които следят здравословното му състояние денонощно.

От инцидента насам той е държан далеч от публичното пространство. Миналата година бивши негови служители бяха осъдени за опит да продадат изображения на Шумахер в уязвимо състояние. Имаше слухове, че той ще присъства на сватбата на дъщеря си Джина през 2024 г., които впоследствие се оказаха неверни.

През годините се появиха и спекулации, че бившият пилот страда от псевдокома или синдром на заключеното тяло – състояние, при което пациентът е в съзнание, но може да реагира само с мигане. Въпреки това няколко източника потвърждават, че това твърдение също е невярно. „Изглежда, че той разбира част от случващото се около него, но вероятно не всичко“, коментира един от тях.