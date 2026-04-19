19.04.2026 | 22:29

Паралелно преброяване: Радев ще има 134 депутати, БСП не влиза в парламента

Партията на Бойко Борисов се срина до 11,8%

При 65% паралелно преброяване на агенция „Мяра“, представено в ефира на БНР, пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

„Прогресивна България“ – 44,4%

ГЕРБ-СДС – 11,8%

ПП-ДБ – 11%

ДПС – 8,4%

„Възраждане“ – 4,1%

МЕЧ – 3,4%

„БСП – Обединена левица“ – 3,1%

„Величие“ – 3,1%

„Алианс за права и свободи – АПС“ – 3,1%

„Сияние“ – 3%

„Има такъв народ“ – 0,8%

„Синя България“ – 0,5%

Избирателната активност към 20 часа е 46,2%.

Излязоха първите данни и от паралелното преброяване на агенция „Тренд” от предсрочния парламентарен вот. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.

„Прогресивна България” печели изборите с 45,9% от гласовете, сочат резултатите при 60% изпълнение на извадката. Втората позиция е за ГЕРБ-СДС, като коалицията събира 13,1% от гласовете на отишлите до урните. Третото място заема ПП-ДБ (11,4%), а ДПС печели 6,0% подкрепа. Следват „Възраждане” с 4,3%

Бариерата за влизане в парламента не прескачат АПС (3,2%), МЕЧ (3,0%), „БСП – Обединена левица” (2,9%), „Величие” (2,9%), „Сияние” (2,8%), ИТН (0,7%), „Синя България” (0,5%).

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 1,7% от отишлите до урните.

Избирателната активност е 45,3%.