24.02.2026 | 15:33

Пеевски е силно притеснен. Превърнал е хотел “Берлин“ в бункер, в който хока хора от съдебната система

Сваленото мнозинство продължава да работи. Тича като кокошка с отсечена глава и прави поразии, каза Божидар Божанов

Виждаме, че мнозинството, чието правителство бе свалено от протестите, продължава да работи като такова. Продължава като една кокошка с отсечена глава да тича из двора и да прави поразии, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов на брифинг в централата на партията в София.

Днес в парламентарната правна комисия бе отхвърлено ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс (ИК), предложени от „Възраждане“. С тях избирателните секции в държавите извън ЕС се ограничават до 20 в дадената страна.

„Виждаме, че това може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на Българската народна банка (БНБ) да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират и поради това БСП в комисия не постъпи така както беше казал новият председател Крум Зарков„, посочи Божанов.

Той заяви, че по всичко изглежда, че са „чакали да се върнат министрите на ДПС“, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят ветото върху промените в ИК. От ДБ ще се противопоставят на това в пленарната зала.

Съпредседателят на Ивайло Мирчев напомни, че още на консултациите от ПП-ДБ са казали, че с този главен прокурор не може да има честни избори: „В тази връзка министърът на правосъдието направи няколко много правилни стъпки за изкарването на самонастанилия се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов-Чикатилото. Той не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната.“

Мирчев коментира, че днес прокуратурата изненадващо е започнала проверка срещу вътрешния министър Емил Дечев. „Очевидно Пеевски е доста притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Затова е започнал да привиква ключови фактори от съдебната система в хотел „Берлин“, за да ги хока. Превърнал е хотелът в бункер – бункерът на Пеевски. В момента оттам е забранено и преминаването на дронове оттам“, каза депутатът от ПП-ДБ.

По този повод от „Да, България“ са пуснали сигнал до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за да направи проверка „какво толкова ценно има в хотел Берлин“. „Смяната на областни управители от всеки нов кабинет е най-нормалното нещо. Смяната на областни управители от ГЕРБ и ДПС които бяха свалени с протести също е най-нормалното нещо. Това е не само нормална практика, а абсолютно задължителна“, коментира Божанов смените на 28-те областни управители, направени вчера от служебния кабинет „Гюров“.