26.02.2026 | 10:38

Пеевски ще води листата на ДПС в Кърджали

Решението е взето на заседание на Общинския съвет в града

Народният представител от ДПС-Ново начало и председател на партията Делян Пеевски повежда листата в Кърджали за предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Решението е взето на заседание на Общинския съвет на ДПС в Кърджали относно предстоящите избори, съобщиха на Фейсбук страницата на ДПС-НН в Кърджали.

На заседанието са присъствали членовете на ОбС на ДПС, председатели на местни съвети на партията, кметове на населени места, председатели на младежки и женски съвети, общински съветници.

Председателят на ДПС-Кърджали Мухаррем Мухаррем запозна присъстващите с решенията на Централния съвет на ДПС от 23 февруари 2026г. и номинираните за народни представители от община Кърджали.

Присъстващите подкрепиха единодушно предложението водач на листата на ДПС в 9-ти МИР да бъде председателят на партията Делян Пеевски.