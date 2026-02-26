Пеевски ще води листата на ДПС в Кърджали

Народният представител от ДПС-Ново начало и председател на партията Делян Пеевски повежда листата в Кърджали за предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.
Решението е взето на заседание на Общинския съвет на ДПС в Кърджали относно предстоящите избори, съобщиха на Фейсбук страницата на ДПС-НН в Кърджали.
На заседанието са присъствали членовете на ОбС на ДПС, председатели на местни съвети на партията, кметове на населени места, председатели на младежки и женски съвети, общински съветници.
Председателят на ДПС-Кърджали Мухаррем Мухаррем запозна присъстващите с решенията на Централния съвет на ДПС от 23 февруари 2026г. и номинираните за народни представители от община Кърджали.
Присъстващите подкрепиха единодушно предложението водач на листата на ДПС в 9-ти МИР да бъде председателят на партията Делян Пеевски.
