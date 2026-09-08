08.09.2026 | 16:13
Пеканов пак захапа ресторантьорите: Не се репчете на реалността!
Да увеличиш ударно цените е счупване на обществения договор, предупреди вицепремиерът

Задочният спор между вицепремиера Атанас Пеканов и ресторантьорите за високите цени се разраства.

Пеканов пусна нов пост в социалните мрежи, в който обвинява ресторантьорите в „счупване на обществения договор“, след като вдигат ударно цените в заведенията, а в същото време молят за отстъпи и помощи от бюджета.

Спорът пламна, след като преди няколко дни Пеканов публично разкритикува българските ресторантьори за това, че въпреки отстъпките, които са получили по време на ковид-кризата, те най-безцеремонно са вдигнали цените. След това са се оправдали с военните конфликти и въвеждането на еврото, за да ги повишат още повече. Пеканов се възмути, че сега ресторантьорите очакват отново да има намаляване на ДДС. И обяви за „абсолютно ненормално цените в заведенията в София и Виена да бъдат еднакви“.

От Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) се засегнаха и веднага реагираха. Те пък обвиниха Пеканов, че има само академична и институционална биография, но никакъв оперативен опит в реалния бизнес и ресторантьорството, „за да дава рецепти“.

Ресторантьорите настояват, че вдигането на цените е резултат от натрупването на разходи за заплати, осигуровки, наеми, електроенергия, продукти, доставки и данъци. Според тях свалянето на цените минава през намаляване на ДДС.

Днес Пеканов отговори: „Да се възползваш от обстоятелствата и да увеличиш ударно цените е счупване на обществения договор, след което не може да молиш за отстъпки и помощи от бюджета. А всички добре си спомняме последния рунд такива отстъпки, които не доведоха до осезаемо намаление на цените. В една свободна икономика, баснословните цени намаляват търсенето и обричат честно трудещите се в сектора ти хора на по-малко доходи“, реагира днес вицепремиерът Атанас Пеканов.

И се обърна към ресторантьорите с призива „да не се репчат на реалността“, която виждат всички български граждани. „От началото на годината в много ресторанти и заведения за хранене се наблюдава ударна тенденция за нарастване на цените“, напомни им Пеканов.

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