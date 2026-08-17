17.08.2026 | 13:49

Питбул нахапа стопанката си, а полицай я простреля в опит да спре звяра

Кучето е мъртво, а жената е в болница

Стопанка на питбул е нахапана от домашния си любимец на два пъти в Раднево. При второто нападение обаче се намесил полицай, който в опит да отърве жената от зъбите на кучето, прострелял и нея, посочиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора пред БТА.

Сигналът за нападението е подаден на 16 август на спешния телефон 112. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 51-годишната жена е станала обект на питбула.

Полицаите оказали първа помощ до пристигането на екип на Спешна помощ. Животното било хванато и завързано с повод.

След пристигането на медиците жената била лекувана амбулаторно. По време на обработването на раните ѝ кучето скъсало повода и отишло при нея, като тогава не било агресивно. След като жената го извела от линейката, на около 10 метра от нея кучето отново я нападнало, съборило я на земята и започнало да я хапе.

Единият полицай използвал тейзър, но не успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, след което колегата му стрелял и убил животното, но в суматохата жената също била ранена.

Тя е настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота – с ухапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица. По случая е образувано следствено дело.