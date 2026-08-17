17.08.2026 | 14:40

Имотите на полицейските началници: Къщи с дворове и ниви са стандарт

Любомир Николов, разполага с близо 50 000 евро, шефът на ГДБОП има Порше

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, а преди това дългогодишен директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) – главен комисар Любомир Николов, разполага с близо 50 000 евро (96 400 лв.), събрани от заплати, в банковата си сметка. Това показва имуществената му декларация за 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция, декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, стават публично достояние през август всяка година, като тези лица трябва да посочат имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

Заемащият най-висшия професионален пост в МВР изплаща ипотечен кредит с 3,7% лихва, като размерът на задължението е малко над 35 000 лв., става ясно още от декларацията на Николов. За изминалата година той е взел 83 881 лв. брутна заплата в качеството си на директор на СДВР – или по 6990 лв. на месец. Декларирал е и 33 458 лв. годишно брутно възнаграждение, получено от съпругата му.

Георги Кандев: къща в пернишко село и нова кола за 44 000 евро

По-интересна е декларацията на предшественика му на поста главен секретар – Георги Кандев, подадена към момента на освобождаването му от длъжност (8 юни 2026). Той и съпругата му делят поравно къща с двор с площ 407 кв. м в село Кладница, Община Перник, купена през 2010 г. за 35 790 евро. Двамата с Елисавета Кандева са вписали и урегулиран поземлен имот (УПИ) в същото село с площ 21 кв. м, придобит през 2021 г. за 2099 евро.

През 2025 г. двамата са си купили Honda CR-V за 44 000 евро, а две години по-рано са си взели „Фолксваген Голф 5“ за 4345 евро. Семейството изплаща ипотечен кредит за 61 850 евро, с 2,8% лихва. На името на Кандев има и потребителски кредит за 33 500 евро, с 4,4% лихва. Бившият главен секретар на МВР има инвестиции за 12 500 евро, а съпругата му е направила такива за 14 500 евро.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков: къща и ниви край Гоце Делчев

Директорът на СДВР Николай Пелтеков, който миналата година бе изпълняващ длъжността зам.-директор при Любомир Николов, има къща в село Мосомище, Гоце Делчев – тя е с площ 90 кв. м и е купена през 2021 г. за 3500 евро. В същото село той има поземлен имот със сграда, 134 кв. м, придобит още през 2003 г., но не е посочено за каква сума. Пелтеков разполага и с по 1/10 част от общо пет ниви в Мосомище и село Ново Лески (Община Гоце Делчев), придобити през изминалата година, но пак не е ясна цената.

Кара „КИА Ексийд“ за над 25 000 евро, купена през 2023 г., както и „Фолксваген Голф 2“. В банковите си сметки декларира около 7800 евро. Изплаща потребителски кредит за 17 895 евро, с 5,04% лихва, докато съпругата му плаща потребителски кредит за същата сума, но с 6,75% лихва.

ГДБОП: Мартин Златков с къщи и ниви, също и с ново „Порше“

Началникът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР Мартин Златков е посочил, че има два апартамента – в София и във Велико Търново, и две къщи с двор – в Лясковец и село Петокладенци, Община Белене. Придобити са от 2014 до 2016 г., за обща стойност над 105 хиляди евро. Началникът е декларирал още две ниви, лозя и трайни насаждения в село Петокладенци и село Караманово, Община Ценово, придобити в периода 2022-2024 г.

Взел си е „Порше“ за 7692 евро през 2025 г., а миналата година – товарен автомобил „Нисан“ за 15 385 евро. Декларирал е само спестявания на съпругата си – 24 300 евро в банка и още 2000 евро налични. Златков изплаща жилищен и потребителски кредит – съответно за над 49 хил. евро и за над 32 хил. евро, с лихви съответно 3,1% и 4,96%. Има и кредитна карта, като задължението е 3600 евро. Съпругата му има над 28 000 евро вложения в банка.

ОДМВР-София: Владимир Иванов

Началникът на Областната дирекция на вътрешните работи в София (ОДМВР-София) Владимир Иванов е декларирал къща с двор в село Храбърско, Община Божурище, с площ 1027 квадрата, придобита през 2015 г. за 50 000 евро. Кара „Фиат“ за 1000 евро (от 2018), БМВ за 3000 евро (от 2023) и „Сузуки“ за 2000 евро, купено през изминалата година.

Изплаща ипотечен кредит за над 31 000 евро, с 3,39% лихва, а също потребителски кредит за 3076 евро, с 4,38% лихва.

ОДМВР-Пловдив: Васил Костадинов със 17 ниви

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов е декларирал две къщи с двор в Садово и една в село Драгойново, Община Първомай. Първите две са с площ 563 и 570 кв. м, придобити през 2014 и 2017 г., съответно за 626 евро и 6100 евро. Причината за ниската сума от 626 евро е фактът, че Костадинов е вписал притежание на 5/48 идеални части от имота (заедно със съпругата си), а от другата къща притежава половината. Къщата с двор в с. Драгойново е с площ 810 кв. м и е за 26 650 евро, придобита през 2019 г., като началникът и тук притежава 1/2 идеална част.

Другото интересно е, че от 2007 до 2021 г. Костадинов е придобил цели или части от 17 ниви в Община Садово. Общата им стойност е около 5300 евро.

През 2025 г. Васил Костадинов и съпругата му са си купили „Мерцедес“ GL-550 за 3274 евро, а година по-рано са придобили „Хонда ЦРВ“ за близо 19 000 евро. Имат още една такава „Хонда“ от 2013 г. – за около 7600 евро. Костадинов декларира над 30 000 евро налични парични средства в три банкови сметки.

ОДМВР-Бургас: няма данни за новия директор, но доскорошният декларира къщи и апартаменти

В областната дирекция на МВР в Бургас бе извършена рокада на върха по заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев този месец – август 2026 г., като мястото на Николай Ненков зае старши комисар Христо Ичев. Тъй като преди това той не е бил длъжен да подава декларации заради позицията си, данни за неговото имущество не са налични в информационната база на Сметната палата. В декларацията на Николай Ненков пък откриваме два апартамента – в Търговище и в София (купен за 20 500 евро през 2013 г.), части от две къщи – в Община Павликени и в София, плюс вила с вилно място (973 кв. м, разгъната застроена площ от 5 кв. м) в Търговище. Взел я е за 232 евро през 2014 г.

Кара „Фолксваген“ за над 12 000 евро, купен през 2021 г., а през 2014 г. е придобил „Тойота“ за 3100 евро. В банкови сметки е декларирал само 761 евро налични средства.

ОДМВР-Варна: Цветан Пировски

Началникът на ОДМВР-Варна Цветан Пировски през миналата година си е купил парцел в морската столица с площ от 16 кв. м и на стойност 127 евро. В декларацията му обаче личат много по-мащабни придобивки през годините – къща с двор във Варна, три апартамента там и един в Пампорово. Пировски притежава по 50% от всичко, като къщата е 16,66 и.д. част. Общата стойност на имотите е над 38 000 евро, като времевият период е от 2000 до 2024 г.

Цветан Пировски притежава половината от 4 автомобила (вероятно са и на съпругата му) – „Смарт“, „Тойота“, „Нисан“ и „Мини Уан“, като последният е купен през 2025 г. за 1175 евро. Директорът изплаща потребителски кредит за над 20 000 евро.

Старият началник на ОДМВР-Велико Търново Димитър Машов оглави дирекцията в Стара Загора

Няма публични данни за имуществото на назначения тази година от Демерджиев директор на ОДМВР-Велико Търново старши комисар Марин Маринов, но декларацията на предшественика му Димитър Машов показва апартамент с площ по 115 квадрата във Велико Търново, от които той притежава по 50%, купен за над 69 000 евро през 2019 г. Виждаме и че миналата година Машов си е купил „Фолксваген Тайго“ за над 20 000 евро. Година по-рано си е взел „Шкода Супърб“ за около 25 000 евро – по-надолу в декларацията се вижда, че и двете коли са на лизинг.

В банковите си сметки бившият директор държи около 28 700 евро към момента на освобождаването му от поста. Изплаща ипотечен кредит за 53 000 евро, с лихва от 2,7%.

В Благоевград и Русе: състоянието на Илия Тупаров и Диян Минков

Началникът на ОДМВР-Благоевград Илия Тупаров декларира апартамент в Благоевград с 48 квадрата площ, купен през 2020 г. от него и съпругата му за 12 783 евро. В банковата си сметка той има 9273 евро, а Мария Тупарова – 6800 евро. Той плаща потребителски кредит за 19 хил. евро, с лихва от 4,87%.

Оглавяващият ОДМВР-Русе Диян Минков пък е декларирал три ниви в град Плиска – те са по 13 декара и са придобити още през 2015 г. Миналата година той и съпругата му Милена Минкова са си купили нов автомобил – „Волво ХЦ60“ – за 16 500 евро. В банковата си сметка началникът има 27 000 евро.

Припомнете си случая с бившия началник на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров, който влезе в болница след предполагаем побой, изпълнен обаче с огромна мистерия и за който все още не е напълно ясно какво точно се е случило: „Нямам нищо за деклариране“ – пари, имоти, коли: МВР шефът на Русе е уникален, но има и случай с жилище за 20 млн. лв.

По делото срещу един от подсъдимите – 15-годишния Станислав, всички съдии от Окръжния съд в Русе са си дали отвод.

В декларацията му, обхващаща 2025 г., няма нищо, което да предизвика голям интерес – 5000 евро налични средства в банкова сметка и взети от заплата 65 235 лева за годината (по 5400 лева бруто на месец). Взел е обаче и стипендия за 13 275 лева от докторантура в РУ Ангел Кънчев – гражданснко и семейно право.

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