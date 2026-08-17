17.08.2026 | 12:39

Бойкот: Спрете да пиете зелената македонска вода!

Пелистерката се оказа свързана с Мицкоски, НПО у нас зове за наказателна акция

Спрете да си купувате зелената газирана вода от Северна Македония. Така най-общо звучи призивът, издаден от НПО у нас, разкрило, че популярната марка от Битоля, залаляла родния пазар, е свързана пряко с премиера на бившата югославска република Християн Мицкоски.

А апелът за бойкот идва на фона на поредната гавра от съда в Кочани спрямо 23-годишната българка Ива, пострадала тежко в ПТП там миналия октомври и държана насила в пределите на съседката ни без право на лечение у нас. Казусът стигна и до родния парламент, а МВнР е неотлъчно ангажирано да се бори за справедливостта спрямо Ива, но тя така и до момента не идва. Въпреки всички усилия и документация, удостоверяващи нуждата на младото момиче, живеещо в Банско, да се оперира у нас, тъй като възможности за това в РСМ няма, тя продължава да е залостена в Кочани.

„Обявяваме пълен обществен бойкот на македонската газирана вода Пелистерка в България! Крайният обственик на фирмата производител на водата е Цветан Панделевски от Битоля. Македонски олигарх близък до Мицкоски“, разкриха от Фондация „Македония“.

От няколко години зелените бутилки настъпателно превземат родния пазар, като в началото предлагането беше ограничено само в някои магазини, предимно в Западна България и конкретни вериги. Днес въпросната марка се намира почти навсякъде и бележи внушителни обороти, а и печалби, поради по-ниската си цена на пазара у нас, дори в сравнение с родния естествен извор – Михалково.

Добивана на дълбочина от 400м. от стар извор на повече от 3200 години. През 1953 г. започва да се пълни в зелени стъклени шишета и е първата бутилирана македонска вода.