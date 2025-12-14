14.12.2025 | 15:47
Пловдивчанин изкука, иска близо 1 млн. лв. за това чудо
Груби сметки показват, че квадратният метър на къщата струва 2750 евро, а на двора - 1222,22 евро

Собственик на имот в подножието на Стария град на Пловдив и в непосредствена близост до Източната порта е решил да се раздели с него. Цената, която се иска, е 440 000 евро, или по-малко от 1 милион лева заради топ локацията, пише Plovdiv24.bg.Теренът е общо 520 квадратни метра, като жилищната площ е 160 квадрата.

Груби сметки показват, че квадратният метър на къщата струва 2750 евро, а на двора – 1222,22 евро. Сред предимствата се посочва наличието на висок таван, който позволява лесно изграждане на втори етаж. Сградата е с масивна конструкция, подходяща за преустройство. Има и изба / сутерен.

Според описанието, имотът е един от малкото, останали такива в района и е перфектна инвестиция. Има огромен потенциал както за живеене, така и за бизнес. Подходящ е за ресторант, магазин, галерия, офис, къща за гости / бутик хотел, луксозен частен дом. Продавачът е оставил телефонен номер, чрез който могат да се уговорят огледи или да се предостави допълнителна информация.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране