28.12.2025 | 20:50

Внезапно почина бившият председател на СДС Борис Марков

Тъжната новина съобщи лидерът на КОД Петър Москов

Почина Борис Марков, временен лидер на СДС през 2012 г. Тъжната вест съобщи във Фейсбук Петър Москов.

Борис Марков беше и председател на Националния щаб за избори на СДС.

Икономист, специалност Стопанско управление. Специализирал „Управление и анализ на финансови потоци“ и „Проджект мениджмънт“ във Франция. Управляващ съдружник в компания за стратегическо планиране и анализи.

Член на СДС ОТ 2001 г. Началник кабинет на председателя на СДС 2008-2009 г. Член на Национални щаб на СДС – като финансист на кампаниите за ЕП и 41 Народно събрание 2009 г.

На 05.06.2012 г. Националният съвет на Съюза на демократичните сили избра Борис Марков за временен председател на партията.