27.12.2025 | 13:14

Почина съоснователят на „Екогласност“ и СДС Деян Кюранов

Той е доктор по философия към Софийския университет

Почина политологът Деян Кюранов.

„Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни“. Това написаха от Центъра за либерални стратегии, част от който бе политологът Деян Кюранов.

Той е доктор по философия, завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Син е на политолога проф. Чавдар Кюранов.

Роден в София. Доктор по философия към Софийския университет. Съосновател и член на Управителния съвет на ПК „Екогласност“ 1989 – 1990 г. Участва в делегацията на Кръглата маса от страна на СДС. Съосновател е и на СДС. Напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации, пише „24 часа“.

Сред последните му медийни изяви е интервю за БНР от началото на декември. „За мен преди всичко това е морален протест“, коментира той тогава. „Мисля, че е ясно общо взето за всеки, който се интересува от протеста – тук няма ясни политически искания, но има изключително ясни и интензивни морални изисквания, само че да коментираме моралните изисквания морално няма смисъл. Какъв им е политическият смисъл? Политическият смисъл е, че протестът е изключително интересно и опасно явление в гражданската демокрация. Това е върхът на гражданската демокрация и оттам нататък започва гражданската война“, казва Кюранов слез първия от големите протести на 2 декември. „Вече е мината точката, в която държавата може да се направи, че нищо не се случва“, предупреждава той.