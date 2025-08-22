Почина журналистът Иван Рачев

Иван Рачев, дългогодишен журналист във вестник „Банкеръ“ и зам.-главен редактор, съосновател на приложението на изданието за законност и власт „Параграф 22“, си отиде на 65 години, оставяйки следа в разследващата журналистика.

По тази следа преминаха и вървят негови вдъхновени ученици, написаха колегите от в. „Банкеръ“ в съобщението за трагичната вест.

Той оставя дълбока следа както със смелостта да отстоява истината и основополагащите принципи на журналистиката през трудните години на прехода, така и с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас, добавят колегите.

Изказваме съболезнования на семейството и колегите му.