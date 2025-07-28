Почина журналистът Иван Тропанкев

Журналистът Иван Тропанкев си отиде след дълга битка с рака, продължила повече от 12 години.
Тропанкев работи повече от десетилетие в „168 часа“, където се утвърди с безкомпромисните си анализи и смели позиции по политически теми. Роден е на 8 декември 1951 г. в Пловдив. Води дългогодишна битка с тежкото заболяване, преминавайки през множество операции и изпитания.
През 2019 г. журналистът откри първата си фотоизложба – повратен момент, който превърна камерата в продължение на неговия разказ. Именно чрез обектива той започна да „говори“ по нов начин – с образи, уловили мигове на светлина и тишина.
До последно Тропанкев публикуваше коментари във Facebook профила си – дори ден преди да си отиде. Последният му пост бе песента Don’t Tear Me Up на Мик Джагър, започваща с думите: „Животът е богат, но някак прекалено кратък“.
Екипът ни изказва съболезнования на близките и приятелите на Иван Тропанкев. Мир на праха му!
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране