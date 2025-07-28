28.07.2025 | 12:49

Почина журналистът Иван Тропанкев

До последния си ден Иван публикува коментари във фейсбук профила си, вчера - дори три

Журналистът Иван Тропанкев си отиде след дълга битка с рака, продължила повече от 12 години.

Тропанкев работи повече от десетилетие в „168 часа“, където се утвърди с безкомпромисните си анализи и смели позиции по политически теми. Роден е на 8 декември 1951 г. в Пловдив. Води дългогодишна битка с тежкото заболяване, преминавайки през множество операции и изпитания.

През 2019 г. журналистът откри първата си фотоизложба – повратен момент, който превърна камерата в продължение на неговия разказ. Именно чрез обектива той започна да „говори“ по нов начин – с образи, уловили мигове на светлина и тишина.

До последно Тропанкев публикуваше коментари във Facebook профила си – дори ден преди да си отиде. Последният му пост бе песента Don’t Tear Me Up на Мик Джагър, започваща с думите: „Животът е богат, но някак прекалено кратък“.

Екипът ни изказва съболезнования на близките и приятелите на Иван Тропанкев. Мир на праха му!