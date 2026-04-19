19.04.2026 | 19:54

За да отстрани опротивелия Борисов избирателят се хваща за Радев – ще настъпи ли мотиката?

Дали "Прогресивна България" трайно ще демонтира ГЕРБ и с кого и как ще се коалира ще стане ясно бързо

През годините от 2013 насам избирателят търсеше партия и лидер, с които да отстрани Борисов от властта. Гласовете против Борисов станаха два пъти повече от тези за ГЕРБ, но се разпиляваха в различни партии.

До 2021 г. мнозинството гласуващи се опитваха да избутат Борисов с БСП, която имаше най-голям шанс като втора политическа сила, най-близо по резултати до ГЕРБ. За нея гласуваха с компромис. После през 2021 видяха в ИТН инструмента, с който да отстранят Борисов. Партията на Слави Трифонов победи ГЕРБ с малко – 15 хил. гласа повече, но се оказа калпава, не можа да направи коалиция с другите партии, в които отидоха анти-Борисов гласове.

После дойде ПП, която победи ГЕРБ по-убедително и дори успя да направи сложно коалиционно правителство – първото без Борисов от 2013. Слави Трифонов го събори и остави впечатление, че нещо е изтъргувал, партията му се показа като клиентелистка и задкулисен проект в услуга на Борисов.

През годините откак Борисов е премиер, не без задкулисно инженерство, се създаваха нови и нови партии, които от една страна да разсейват опозиционни гласове, от друга, ако минат бариерата, да станат негови патерици. За толкова години на власт Борисов и хората му натрупаха солиден ресурс, който им позволява да купуват цели партии.

Сега най-после се появи нова партия с широка подкрепа, която да го измести. Отново мнозина ще гласуват за нея с компромис, доколкото Радев се показва все по-открито като почитател на Путин и е на път да превърне България в „Троянски кон на Русия в ЕС“ – както се изрази преди години един руски посланик в София.

Така опротивелият Борисов, превърнал държавата във фасадна демокрация, е на път да докара мнозинство от проруски партии в парламента. Което не отразява реалните съотношения на силите в обществото. Досега защитниците на агресора Русия бяха около една трета от местата в парламента. А сега желанието на мнозинството избиратели да избутат Борисов от властта налива гласове на Радев и ще се оформи мнозинство от проруски партии. Мнозина гласували за него бързо ще се разочароват, но нови избори скоро няма да има.

Дали партията на Радев трайно ще демонтира Борисов и с кого и как ще се коалира ще стане ясно бързо. Но има всички признаци Радев да върви по стъпките на Орбан и да се нареди до Фицо в европейското семейство. И само да замести Борисов, а не да демонтира системата, която е създал.

Ето една хронология на гласуването за и против Борисов:

Избори 2013

97 мандата за ГЕРБ, 84 за БСП. БСП става втора политическа сила, а насипното дясно, събрано в два блока, изпада. Най-много взима движението на Кунева 3,2%. Партията на Костов отпада с по-малко от 3% и той се оттегля от политиката. През годините правят безуспешни опити да съживят политическата му кариера.

В парламента влизат само четири партии. ДПС има 36 депутати, Атака – 23.

За да отстранят Борисов, БСП в коалиция с ДПС съставя правителство с премиер Орешарски. Гласовете им парламента са общо 120, балансьор става Волен Сидеров, който влиза сам от своята партия при гласуване на правителството, за да има кворум. Партията на Борисов излиза от парламента. Гафът с назначението на Пеевски за шеф на ДАНС, разклаща правителството, и макар че той веднага се отказва, протести продължават с месеци в София. През пролетта на следващата година избухва нова криза, от предизвикания фалит на банка КТБ (с участието на Пеевски). Борисов тръби за фалит на държавата, да се намеси МВФ, да затворят всички банки (банкова ваканция). Партията му е извън парламента и влиза само за отделни гласувания. Не без съучастието на хора на Борисов в протестите, предизвикват оставка на правителството и го връщат на власт.

Избори 2014

84 мандата за ГЕРБ, 39 за БСП (най-ниският резултат за БСП от 25 години, с нов лидер Михаил Миков, наследил Сергей Станишев). Реформаторският блок обединил насипното дясно има 23 депутати. Тогава започва роенето на партии, не без задкулисно побутване от Борисов – за да разсейват гласове, а и той лесно си купува малките партии, ако влязат в парламента. Така се появяват „България без цензура“ – 15 депутати. АБВ и „Атака“ взимат по 11 депутати, а НФСБ+ВМРО – 19. Под чертата остават разни като „Движение 21“ на Таня Дончева, която сега е в листите на БСП. Отпадат и куп незначителни партии ментета и мюрета, участващи в избори, колкото да разсейват гласове. Борбата е да отклонят дори по няколко хиляди гласа.

Борисов прави правителство в коалиция с насипното дясно – РБ, левите АБВ, с подкрепа и от Патриотичния фронт (ВМРО+НФСБ).

Избори 2017

ГЕРБ – 95 депутати, БСП – 80. Отново средният избирател опитва да събори Борисов с БСП – партията, която е втора политическа сила и има най-голям шанс. Лидер е Корнелия Нинова. Насипното дясно събрано в три блока изпада от парламента, след участието си във властта в коалиция с Борисов. АБВ също изпада.

Във властта влизат ВМРО-НФСБ-„Атака“, които с 27 депутати правят коалиция с Борисов. Подкрепени са и от корпоративната партия „Воля“ на Марешки (12 депутати).

На тези избори изгрява звездата на Костадинов – „Възраждане“ събира 1,1% от гласовете.

Избори април 2021

ГЕРБ пада до 75 депутати. Гласовете против Борисов обаче са пръснати между няколко партии – новата ИТН изненадва – 51 депутати. В нея много избиратели виждат инструмент за отстраняване на Борисов, вместо БСП, която остава трета с 43 депутати.

Насипното дясно – ДБ постига успех с 27 депутати.

Влиза и една протестна партия „Изправи се! Мутри вън!“ с 14 депутати.

„Възраждане“ стига до 2,5%.

След като са били на власт в коалиция с Борисов, под чертата остават ВМРО и „Воля“, която се явява в коалиция с НФСБ.

Напудрената нова партия – републиканците на Цветан Цветанов – са по-надолу 1,3%.

„Атака“, АБВ, разни отломки от насипното дясно като КОД са под половин процент.

Политическият спектър се фрагментира и форматира по нов начин.

Избори юли 2021

ИТН е победител в изборите с 65 депутати, само 15 хил. гласа над ГЕРБ. Успехът идва с посланията на Слави Трифонов, че ГЕРБ е токсична партия и трябва да се изчегърта.

Борисов продължава да слиза надолу – 63 депутати.

Гласовете против Борисов отново са пръснати между няколко партии.

БСП има 36 депутати, ДБ – 34.

Протестната „Изправи се! Мутри вън!“ – 13.

Има всички шансове за широка коалиция срещу Борисов с мнозинство от 148 депутати без ДПС. Вместо преговори, на другия ден след изборите Слави Трифонов обявява състав на свой проектокабинет, който иска да го подкрепя. Прави неадекватни предложения за министри и не намира подкрепа.

Избори ноември 2021

Новата партия ПП, създадена от министри от служебното правителство, победи ГЕРБ – 67 депутати срещу 59. Това става след като се чуват гласове не може ли служебното правителство да остане като редовно. Така двама от популярните министри в него – Кирил Петков и Асен Василев – правят партия. Сега гласовете срещу Борисов се насочват в новата партия.

ГЕРБ за пръв път слиза под 600 хил. гласа, преднината на ПП е от 77 хил. гласа. Конюнктурните социологически агенции внушават през телевизиите, че новата партия ще е трета след БСП, а тя печели изборите. В секциите с над 300 гласоподаватели по списък се гласува само машинно. За пръв път в парламента влиза „Възраждане“ с 13 депутати.

ПП успява да направи трудна коалиция като обедини съвсем различни партии като БСП (26 депутати), ИТН (25), ДБ (16). С това мнозинство от 134 места в парламента има всички шансове да изкарат пълен мандат. Управлението на кабинета Петков съвпада с войната в Украйна. Руската пропаганда внушава, че ще умрем без руски газ и петрол. Нагнетява се напрежение срещу правителството, обвинения, че спряло руския газ, а на практика го спира „Газпром“. През лятото на 2022 Слави Трифонов обявява край на правителството с измислени мотиви за Македония.

Избори октомври 2022 г.

ГЕРБ отново става първа политическа сила, но само с 67 депутати. ПП спечелват 53 депутатски места. На тези избори срещу ПП освен ГЕРБ, са и ИТН, „Възраждане“, ДПС и БСП. На ПП и ДБ стоварват вина за позицията към започналата война в Украйна. Пускат слухове, че печелили от комисиони от доставки на газ „през посредници“, че заради тях ще останем на студено през зимата и др. ПП губят към 170 хил. гласа спрямо предишните избори и ГЕРБ отново става първа политическа сила с почти същия брой гласове.

ИТН отпада от парламента заради ролята си в развалянето на предишната коалиция. „Възраждане“ (27 депутати) качва двойно гласовете заради проруска позиция, с която се идентифицират част от избирателите. Но общо с БСП имат по-малко от една четвърт от местата в парламента. В парламента влиза още една проруска или т. нар. президентска партия на ген. Янев – „Български възход“. Те заедно са малцинство, защото повечето избиратели са отблъснати от агресията на Русия. Правителство с ГЕРБ е отхвърлено, въпреки контактни групи за преговори (Плевнелиев-Паси). Друго правителство не може да се състави заради противоречия между партиите по помощта за Украйна, за връщане на хартиената бюлетина, за повече или по-малко социални разходи, бюджетен дефицит и др.

Избори април 2023

ГЕРБ печели 69 мандата, ПП-ДБ – 64.

Изборите са една година след началото на войната в Украйна. Проруската „Възраждане“ достига до 37 депутати, но заедно с БСП имат общо 60. „Български възход“ на ген. Янев отпада.

По искане на ИТН ЦИК отменя изцяло машинното гласуване. ПП и ДБ се явяват в коалиция и заедно взимат около 70 хил. гласа по-малко, отколкото като явили се поотделно на предишните избори.

ГЕРБ предлага за премиер Мария Габриел, която не успява да състави правителство и връща мандата. Габриел води преговори с няколко партии. ИТН обявяват, че ще подкрепят експертно правителство на Габриел. ГЕРБ не може да събере мнозинство с подкрепа само на ДПС и ИТН, трябват и гласове от „Възраждане“ или БСП. И води паралелно преговори с ПП-ДБ. Така става т. нар. сглобка. ГЕРБ се споразумяват за правителство с мандата на ПП-ДБ, на ротационен принцип, първо 9 месеца премиер акад. Денков, после Габриел.

Привържениците на ГЕРБ са недоволни, че отстъпват на ПП-ДБ повечето министри. Избирателите на ПП-ДБ се чувстват излъгани, че техните партии легитимират Борисов, вместо да го демонтират от властта. Обясненията на ПП-ДБ са, че така правят жертва в името на реформи и промени в конституцията.

След 9 месеца премиерът Денков подава оставка, за да отстъпи ротационно мястото на Мария Габриел. ГЕРБ обаче разваля „сглобката“. Борисов се заблуждава, че за една година ПП-ДБ са се провалили като управляващи, и сде надява, че ги е дискредитирал достатъчно с прокурорски и пиар акции, така че ще спечели повече места при нови избори и ще се върне на бял кон. Назначен е служебен кабинет с премиер човек на ГЕРБ, след поправките в конституцията, които ограничават кръг от хора, които могат да са служебни премиери.

Избори юни 2024

ГЕРБ печели 68 депутати, но има 130 хил. гласа по-малко. ПП-ДБ падат на 39 депутати, с 300 хил. гласа по-малко.

„Възраждане“ също губи над 60 хил. гласа, но получава едно депутатско място повече поради ниска активност. Влиза и „Величие“ с 99 хил. гласа и 13 депутати. Борисов удря по масата – представя кабинет само от техни хора, с премиер Росен Желязков. Няма преговори за коалиции. Насрочени са нови избори.

Избори октомври 2024

ГЕРБ печели 69 депутати, ПП-ДБ – 37.

ДПС- Пеевски има 30 места в парламента, АПС на Доган – 19. С решение на Конституционния съд местата се преразпределят заради грешки, които оставят „Величие“ извън. Борисов е незаобиколим, но лично той не може да стане премиер, никой не го предлага. Този път кабинетът „Желязков“ е съставен с подкрепа на ИТН, БСП, АПС на Доган (по-късно се оттегля) и негласната подкрепа от ДПС-Пеевски.

След многолюдни протести в края на 2025 г. правителството подава оставка и са насрочени нови избори.

Избори април 2026

Борисов е победен за трети път, този път по-убедително.

Въпросът е каква коалиция ще състави Радев.

Иван Бакалов