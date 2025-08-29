29.08.2025 | 23:30

Полицай дал проба за наркотици вместо убиеца с АТВ-то Никола Бургазлиев

Четириколката е технически изправна въпреки лъжата на Бургазлиев, че спирачките му отказали

Началникът на полицията в Несебър – главен инспектор Павел Колев ще бъде отстранен от поста си заради батака около разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от 14 август, при която тежко пострадаха 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишният й син Мартин. Те бяха пометени от превозното средство, управлявано от 18-годишния полицейски син Никола Бургазлиев, за когото впоследствие се оказа, че е шофирал под въздействието на марихуана.

Първоначално Бургазлиев беше пуснат под домашен арест от съда в Несебър, но след бурен обществен натиск разследването беше поето от Националната следствена служба в София. Оказа се, че майката и бащата на 18-годишния Никола са служители в районното полицейско управление в Несебър, а според мнозина родителите полицаи са оказали въздействие върху своите колеги от морския град, разследвали първоначално тежкия пътен инцидент.

„Вътрешният министър Даниел Митов назначи вътрешна проверка на РУ – Несебър, за да се установи дали служителите са си свършили работата на терен. Проверката ще продължи до края на септември, но отсега е известно, че е имало нерегламентирана намеса на родителите на Никола Бургазлиев в началния етап на разследването. Заради констатирани нарушения с поста си ще се раздели шефът на полицията в Несебър Павел Колев“, разкрива високопоставен полицейски източник.

Според думите му шефът на полицията в Несебър Павел Колев няма да бъде уволнен дисциплинарно, а ще бъде преместен на друга длъжност. Очаква се неговият пост да бъде зает от Свилен Колев, който е началник на Първо РУ в Бургас.

Цели две седмици след жестоката катастрофа с тежко пострадали майка и дете, предизвикана от полицейския син Никола Бургазлиев, стана известно, че 18-годишният келеш е шофирал АТВ-то под въздействие на марихуана. Наличието на дрога в кръвта на Бургазлиев беше установено в лабораторията на ВМА, а непосредствено след катастрофата на 14 август данните от драг теста на полицейския син сочеха, че той не е употребил наркотици.

„Съществуват съмнения, че полицай от Несебър, участвал в първоначалното разследване, е дал проба за наркотици вместо Никола Бургазлиев, като пробата е била подменена в районното управление.

Имало е очаквания кръвната проба за наркотици, изпратена за анализ във ВМА – София също да бъде подменена, но след като разследването премина в ръцете на следователи от София, опитът за подмяната й не сработи“, твърди ангажиран с разследването на тежката катастрофа в Слънчев бряг. Само преди месец бе разкрито съществуването на корупционна схема, чрез която положителни кръвни проби за употреба на наркотици в лабораторията на ВМА се подменят срещу подкуп, вариращ от 10 000 до 50 000 лева.

Наличието на марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев дава основание на прокуратурата в Бургас да преквалифицира обвинението срещу полицейския син и той да бъде съден за умисъл в действията си. Първоначалната версия на 18-годишния ученик беше, че спирачките на АТВ-то са отказали, но автотехническа експертиза на возилото е установила, че то е било изрядно. Управляваното от Бургазлиев в насрещното платно АТВ помете с висока скорост и без спирачен път на тротоара в Слънчев бряг 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишният й син Мартин и прокуратурата би следвало да иска максималното според закона наказание за полицейския син – затвор от 15 до 20 години.

Същевременно запознат от Несебър разказа, че Никола Бургазлиев е част от близкото обкръжение на 20-годишния Димитър Желязков-джуниър, син на несебърския наркомафиот Митьо Очите.

„Двамата са приятели от ранна детска възраст, учеха в едно училище. Седмица преди да помете майка с дете на тротоара в Слънчев бряг, Никола беше на купона по случай рождения ден на сина на Митьо Очите, празнуван на 8 август в дискотека LAV в Слънчев бряг, разкрива информаторът ни. Според думите му фирмата „Съмър турс“ ЕООД, която отдава под наем АТВ-та в Слънчев бряг е неформална собственост именно на Димитър Желязков–джуниър, макар да се води по документи на бургазлията Димитър Шомилов.

След бруталната катастрофа на 14август, причинена от Никола Бургазлиев, започна проверка на цялостната дейност на дружеството. Жители на Несебър твърдят, че и допреди фаталната катастрофа Никола често е шпорил с АТВ из улиците на Слънчев бряг, тъй като не е плащал нито стотинка за използването на возилото. Полицейският син Бургазлиев има шофьорска книжка от началото на месец май т.г. 35-годишната Христина Здравкова, която беше пометена със сина си от АТВ, шофирано от младока, е в мозъчна смърт и сърцето й се поддържа с машини и медикаменти. Според близките й лекарите не дават никаква надежда. Нейният 4-годишен син Мартин бе транспортиран с хеликоптер от болницата в Бургас до „Пирогов“ в понеделник. Малкият Мартин е с тежка черепно-мозъчна травма.