19.09.2026 | 11:57

Президентът взриви социалните мрежи: Какво прави Йотова по БНТ?!

"АЛООО, БНТ!!! С решение на ЦИК кампанията започва на 25.09., а днес сме 19.09", скочи Славчо Велков

Участието в ефира на обществената телевизия на държавния глава Илияна Йотова, която и е кандидат за президент на предстоящите избори на 25 октомври, взриви социалните мрежи у нас. Голяма част от обществено активните хора скочиха срещу интервюто й при Георги Любенов, защото официално предизборната кампания започва на 25 септември.

Един тези, които се почувстваха особено засегнати, е кандидатът за вицепрезидент Славчо Велков. Той се готви за битката за „Дондуков“ 2 в тандем с Волен Сидеров.

„АЛООО, БНТ!!! С решение на ЦИК кампанията започва на 25.09., а днес сме 19.09. За останалите участници Лили ще пее „Филмът за учащи забранееен“…“, реагира той на своята фейсук страница.

Той обаче не е единственият недоволен:

„Жоре, не се прави така. Нарушавате основни принципи в журналистиката. Ето какво пише в Етичния кодекс на българските медии: „1.1.5. В коментарите и анализите ще се стремим да представяме РАЗНООБРАЗНИ МНЕНИЯ и ГЛЕДНИ ТОЧКИ.“

Хилядите зрители днес очакваха предаване номер 1000 с интерес, да ни върнете спомените от срещи с любимци от сферата на културата и спорта, а какво виждаме? Дълъг, прекалено захаросан и сиропиран с шербет разговор в НТ“ Иван Вазов“с Тамплиерка-президентка, помилвала крупен наркотрафикант, която е и кандидат за изборите след месец.

Имайте предвид, че Петър Волгин е в състояние да ви разбърка предварително подредените и белязани карти. Само гледайте“, написа Георги Симеонов.

„Излиза, че ние с нашите данъци финансираме противозаконна дейност!!! Това прави ли ни съучастници, целия народ, и как изглеждат нещата от гледна точка на правото… Все пак не сме юристи…?!“, питат се и други.