15.12.2025 | 11:06

Потресаваща нова мода от Paris Fashion Week: Мъже с гърди, жени с мъжки торс (снимки)

Срам за всички дизайнери, участвали в тази гавра

Мъже с гърди, жени с мъжки торс.

Жени без лица, покрити с небесносиня фалическа бурка, или закрити зад черен параван. Това предлага тази година на света водещият моден подиум в света – Paris Fashion Week. Не е шега, не е колаж, потърсете, ако не вярвате. Светът на извънземното – фалос е тук (от филма Alien), и се оказва, че това сме ние – жените, ако не сте разбрали.

Модата би трябвало да е основно женско оръжие и усилено твърди, че дава сила, empower-ва всички ни. По какъв начин жените ще сме по-силни, носейки мъжко тяло или криейки лицето си с някаква перверзна бурка? Какво трябва да разбираме от тази “мода”?

Че тялото и лицето, с което сме се родили трябва да се крият, променят, маскират, иначе не сме красиви.

Срам за всички дизайнери, участвали в тази гавра. Лично аз мога да отсея перверзията от истинската мода, но едно младо, растящо и объркано момиче – надали…