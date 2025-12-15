Потресаваща нова мода от Paris Fashion Week: Мъже с гърди, жени с мъжки торс (снимки)

Мъже с гърди, жени с мъжки торс.
Жени без лица, покрити с небесносиня фалическа бурка, или закрити зад черен параван. Това предлага тази година на света водещият моден подиум в света – Paris Fashion Week. Не е шега, не е колаж, потърсете, ако не вярвате. Светът на извънземното – фалос е тук (от филма Alien), и се оказва, че това сме ние – жените, ако не сте разбрали.
Модата би трябвало да е основно женско оръжие и усилено твърди, че дава сила, empower-ва всички ни. По какъв начин жените ще сме по-силни, носейки мъжко тяло или криейки лицето си с някаква перверзна бурка? Какво трябва да разбираме от тази “мода”?
Че тялото и лицето, с което сме се родили трябва да се крият, променят, маскират, иначе не сме красиви.
Срам за всички дизайнери, участвали в тази гавра. Лично аз мога да отсея перверзията от истинската мода, но едно младо, растящо и объркано момиче – надали…
