16.11.2025 | 20:19

Потресаващо! Граждани с петиция до БПЦ: Канонизирайте кучето Мая за светец и мъченик

Те настояват 14 май да бъде обявен за Ден на Мая в православния календар

„Скъпи приятели на страната на доброто и справедливостта, братя и сестри по сърце и по съвест. Днес се обръщаме към вас с едно искрено и тежко, но и светло искане, родено от болка, но и от надежда. В нашия свят, където злото често се стреми да задуши доброто, понякога именно най-чистите и невинните същества се превръщат в символ на духовно възраждане. Такъв символ стана Мая, едно малко, беззащитно куче, което бе жестоко убито от човешка ръка. Нейната смърт не беше просто трагедия, а потресаващ удар по всяка искра човечност, останала в нас.“

Този призив е отправен в петиция до Българската православна църква, в която се настоява прегазеното от лекар от ВМА куче Мая да бъде канонизирано за светец и мъченик.

Според инициаторите на петицията Мая не си е отишла напразно.

„От болката около нейната участ се роди мощна вълна от състрадание, обединение и пробуждане. Душата на Мая възкръсна в съзнанието на хиляди хора и се превърна в искра, която озари обществото ни. Тази искра ни напомни, че доброто има сила, че състраданието ни извисява, че невинността е по мощна от жестокостта, че любовта е по силна от насилието“, посочват те.

„Кучетата имат души. Те носят чистота, вярност, смирение и неподправена любов. Често техните сърца са по големи от човешките. Затова Мая не е просто животно. Тя е символ. Тя е знак. Тя е пример за това как невинната жертва може да събуди народната съвест и да обърне погледа ни обратно към пътя на доброто.“

Това призовават още инициаторите на петицията. Те се обръщат към Българската православна църква с думите: „Вярваме, че нейният образ може да стане духовен стожер, защитник на слабите и символ на чистата любов в християнския морал.“

Организаторите на подписката за канонизирането на загиналото куче и признаването й от БПЦ за мъченик предлагат 14 май да бъде обявен за Ден на Мая в православния календар.

„Нека той бъде светъл лъч, който да огрява праведния път на хората. Ден, който да ни напомня за силата на милосърдието. Ден, който да издига вярата, че всяка добрина има значение. Ден, който да ни учи, че невинността и любовта към Божиите създания са свети по своята същност“, посочват още инициаторите на петицията.