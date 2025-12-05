05.12.2025 | 14:15
ПП-ДБ, Доган и МЕЧ внесоха вот на недоверие срещу правителството
Кабинетът внася в понеделник нов бюджет под натиска на протестите

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ внесе вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

Това е шести вот срещу кабинета и идва на фона на протестите в страната. Предложението бе внесено в деловодството на Народното събрание с 62 подписа – 36 на ПП-ДБ, 15 на АПС и 11 на МЕЧ.

Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че властта не е чула посланието на протеста.

„Днес, както обещахме на всички хора, които протестираха, и на всички български граждани, които не одобряват това управление, внесохме вот на недоверие срещу това правителство“, заяви Асен Василев. „Това е първият вот, който се внася с активното участие на най-младото поколение. Ако правителството има грам разум, ще подаде оставка. Ако не подаде оставка, в деня на вота ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември. Каним всички български граждани да се присъединят“.

От своя страна съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев отправи предупреждение към Делян Пеевски.

„Да спре да си играе с етническата карта на страната, да спре да използва българските турци и българските роми като жив щит в последен негов опит да се спаси от това да бъде изкаран от обществено-политическия живот на България“, каза Мирчев.

Той смята, че в социалните мрежи нараства възмущението към лидера на „ДПС – Ново начало“ и подчерта, че през уикенда Пеевски подготвя срещи с партийни координатори и кметове, които според него, имат за цел организиране на контрапротести.

Божидар Божанов акцентира върху политическата отговорност на всички парламентарни сили и призова всяка партия с „елементарен политически инстинкт“да подкрепи вота на недоверие, тъй като управляващите губят подкрепа „с всяка изминала минута“, в която „продължават да обслужват Пеевски“.

Още в понеделник кабинетът внася нов бюджет под натиска на протестите

Още в понеделник правителството ще внесе повторно преработените бюджетни закони за 2026 г. Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова, след днешната, поредна среща с работодатели и синдикати.

Социалните партньори са изгладили всички спорни параметри в държавния бюджет.

Ето как изглеждат промените в оттегления от управляващата коалиция бюджет след мащабните протести в редица градове в страната:

– Отпада повишението на данък дивидент от 5% на 10%;

– Отпада повишението на осигурителната вноска за пенсия с 2 процентни пункта;

– Отпада ползването на одобрен единствено от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти;

– Максималният осигурителен доход догодина ще бъде увеличен на 2300 евро или 4 498,34 лв., вместо първоначално заложените 4600 лв.

– Отвързва се повишението на заплатите в сектор „Сигурност и отбрана“ със средната работна заплата за страната;

– Разходите за възнаграждения в публичната сфера ще бъдат увеличени с 10%, а не с 5%, както се предвиждаше.

– Капиталовата програма за 2026 г. ще бъде намалена с 450 млн. евро национални средства и 300 млн. евро европейски средства;

Финансовият министър Теменужка Петкова обясни, че срещу орязаните с 1.5 млрд. евро приходи стоят също с толкова съкращения в разходната част – както от капиталовите разходи, така и от текущите. Дефицитът догодина остава 3% от БВП.

В понеделник е предвидено заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, след това приемане на новия бюджет от правителството и веднага след това внасянето му в Народното събрание.

Работодателските организации призоваха министър Петкова още в началото на 2026 г. да започнат разговори за реформите, които трябва да бъдат направени за ефективно работеща държавна администрация, както и нова методология за определяне и на минималната работна заплата, която също трябва да бъде отвързана от средната.

Синдикатите отчетоха като голям успех, че са успели да договорят 10%, а не 5% ръст на доходите за работещите в бюджетната сфера. Всяка държавна или общинска структура ще преценява как да разпредели увеличението на заплатите на своите служители.

