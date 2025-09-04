Пребиха ловеца на бежанци Динко Вълев

Известният ямболски бизнесмен и истинска звезда в социалните мрежи Динко Вълев е бил натупан от корави охранители в Слънчев бряг. В рамките на час и половина ямболията е отнесъл няколко предупреждения, които впоследствие се превърнали в юмручни удари.

Екшънът започнал снощи около 22 часа в ресторант на главната улица в Слънчев бряг. Динко седнал да вечеря с компания в известно заведение, според свидетели, бил употребил голямо количество алкохол. Започнал да говори на висок глас на клиенти от съседната маса, които били важни бизнесмени от вътрешността на страната.

„Вие знаете ли кой съм аз?! Аз съм Динко Вълев от Ямбол. Знаете ли какъв бизнес имам, мога да ви сложа в малкия си джоб“, крещял Динко, демонстрирайки властно надмощие над присъстващите в обекта.

Няколко пъти му била направена забележка от сервитьорите и управителя на ресторанта да се държи по-възпитано, но нравът на Динко не му позволил да се укроти.

Вместо да спре да притеснява клиентите, които го гледали с недоумение, Вълев продължил да извисява глас с идея да ги впечатли.

След като за пореден път му било отправено предупреждение, се наложило двама яки гардове, които били извикани по спешност от персонала, да изведат известния ямболски бизнесмен. До бой в заведението така и не се стигнало.

Когато излезли на улицата, по която в този момент преминавали стотици туристи и станали неволни свидетели на екшъна, Динко продължил да крещи на охранителите и да се бие в гърдите пред тях. Казал им, че правят груба грешка с него и че не знаят с кого си имат работа.

Свидетели, цитирани от сайта Флагман, твърдят, че първоначални двамата охранители спокойно му обяснили, че поведението му е неприемливо, но той продължил да се държи арогантно. След това се стигнало до юмручни удари, с които гардовете му казали, че не той определя дневния и вечерен ред в курорта. След като получил няколко крошета, гардовете го оставили да си тръгне.

Час по-късно, този път в друго заведение, пак на главната алея в Слънчев бряг, се наложило по същите причини Динко Вълев отново да бъде ступан.